Kommentar: Der Volkswagen AG fehlt ein wichtiges Elektroautos

Die Volkswagen AG hat in den letzten Tagen viele Elektroautos angekündigt und wir kennen auch schon viele Modelle, die jetzt auf den Markt kommen. Allerdings fehlt eine Fahrzeugklasse in diesem mittlerweile wirklich sehr großen Lineup an Autos.

Volkswagen: SUVs, SUVs und mehr SUVs

Eine andere ist dafür „überpräsent“: Die SUVs. Es gibt einen neuen SUV von Cupra, es kommen fünf neue SUVs von Skoda, es kommt ein neuer SUV von Porsche, es wird gerade ein neuer SUV von Audi ausgeliefert und ein weiterer steht noch an und bei Volkswagen sieht das zwar bunter aus, aber eine „kompakte“ Limousine fehlt.

Damit meine ich ein Pendant zu Modellen wie dem Tesla Model 3, dem Polestar 2, dem Hyundai Ioniq 6 und mehr. In den letzten Tagen haben wir sechs neue SUVs von der Volkswagen AG gesehen, aber keine kompaktere Limousine. Es werden welche kommen, aber diese sind mit dem VW ID.7 und Audi A6 e-tron sehr lang.

Ja, die SUVs dominieren den Markt und das Tesla Model Y könnte in diesem Jahr sogar das meistverkaufte Auto der Welt werden, aber direkt danach kommt eben das Tesla Model 3 und Tesla pflegt die Limousine. In diesem Jahr gibt es ein großes Facelift und die Volkswagen AG hat mit keiner Konzernmarke eine Antwort darauf.

Ich verstehe den Fokus auf SUVs, diese sind bei den Kunden derzeit beliebter, was man ja bei Tesla sieht, wo das Model Y das Model 3 sehr schnell abgelöst hat. Muss es aber deshalb fast nur SUVs geben? Es mag eine persönliche Sichtweise sein, das weiß ich, weil ich diese Fahrzeugklasse mag, aber langsam fällt es doch auf.

Volkswagen: Vorzeigemodell wird zum SUV

Es gab übrigens mal unter Herbert Diess den Plan, dass man für 2025 eine ganz neue Elektro-Limousine als Projekt Trinity mit der SSP-Plattform plant. Doch selbst das hat man kassiert, verschoben und plant jetzt lieber einen weiteren Elektro-SUV. Eigentlich war mal dieses Modell als kompakte Limousine bei VW in der Planung:

Es gibt doch hin und wieder Spielraum für interessante Elektroautos, wie den VW ID Buzz und der kommende VW ID.2 klingt auch nicht schlecht als Elektro-Polo mit einem Golf-Platzangebot. Ist nach mehreren Jahren wirklich kein Platz für eine kurze Limousine? Womöglich dauert das bis 2026, wenn ein Audi A4 e-tron kommt.

Ich will hier nicht der große SUV-Gegner sein, mit dem Wandel zum Elektromotor ist das in meinen Augen sowieso egal. Wer die zusätzlichen Kosten beim Verbrauch (höhere Bauform, weniger Reichweite) gerne zahlt, der soll das von mir aus tun.

Doch da ist die Volkswagen AG mehr als gut aufgestellt, auch mit Blick auf die nächsten Jahre. Es kommen ja sogar noch ganz neue SUVs, bei Skoda und Porsche baut man das Elektro-SUV-Portfolio nach oben aus und plant noch teurere Modelle.

Es ist nicht so, dass ich das nicht verstehe, immerhin ist das neue Elektroauto von Lotus ein gigantischer SUV (Eletre) und selbst McLaren plant einen SUV. Doch die Volkswagen AG hat ganz andere Möglichkeiten und wie gesagt, das Tesla Model 3 verkauft sich und ist ein gutes Elektroauto, warum ignorierte man das komplett?

