Kommentar: Was mir beim Google Pixel 6 gar nicht gefällt

Das Google Pixel 6 ist offiziell und Google hat auch bestätigt, dass wir in diesem Jahr eine größere Pro-Version bekommen werden. Diese wird teuer, aber sie soll alles bieten, was es derzeit so gibt – auch ein 6,7 Zoll großes OLED-Display mit 120 Hz. Ich vermute mal, dass Google hier bei Samsung Display eingekauft hat.

Das ist schön und auf einem Level mit Samsung, Oppo, Xiaomi und Co. und das kann man im Jahr 2021 auch von einem Flaggschiff erwarten. Das Google Pixel 6 wird ebenfalls OLED nutzen und immerhin wieder 90 Hz haben. Allerdings gibt es da auch eine Sache, die mir persönlich beim Pixel 6 nicht gefällt.

Video: Das Google Pixel 6 Pro

Google Pixel 6: Die Größe

Das Pixel 6 wird im Vergleich zum Pixel 6 Pro keine Zoom-Kamera haben, es gibt nur 90 Hz statt 120 Hz, es gibt sicher etwas weniger RAM und eben die typischen Dinge, die bei solchen Geräten fehlen – macht die Konkurrenz auch so.

Allerdings ist der Unterschied der Größe sehr gering, denn auch das normale Pixel 6 soll auf 6,4 Zoll kommen. Und das ist ebenfalls groß. Vor allem, da das Display an den Seiten nicht abgeflacht ist, wird es vermutlich ähnlich groß wirken.

Das Pixel 5 war mit Blick auf die Hardware nicht das beste Smartphone von 2020, aber ich bin bis heute ein großer Fan des Gerätes, da es mit 6 Zoll und einem sehr dünnen und gleichmäßigen Rand eben einfach schön kompakt ist.

Ich hatte wirklich die Hoffnung, dass sich Google hier treu bleibt und nicht den Weg der Konkurrenz geht. Immerhin orientiert man sich gerne beim Apple iPhone, doch das Pixel 6 wird eine ganze Ecke größer als ein iPhone 12 sein.

Google Pixel 6: Dann direkt das Pro

Warten wir mal ab, was uns Google im Herbst zeigen wird, aber mit Blick auf die Größe würde ich dann wohl einfach direkt zum Pro-Modell greifen. Wenn die zwei Pixel-Modelle schon ähnlich groß sind, dann doch lieber das volle Paket.

Ich weiß, wir haben noch keine Preise und vielleicht ist das Pixel 6 auch deutlich günstiger, aber es wird wohl teurer als ein Pixel 5 (das war ja Mittelklasse) sein und somit gehe ich auch von 800 Euro aus. Wenn man schon so viel für ein neues Android-Smartphone zahlt, dann würde ich direkt das bessere Paket wollen.

Google Pixel 6: Doch nur Einheitsbrei?

Egal ob Xiaomi Mi 11 Ultra, Samsung Galaxy S21 Ultra, OnePlus 9 Pro oder Oppo Find X3 Pro, irgendwie wird das alles ein Einheitsbrei bei Android. Google hat sich eigentlich immer gerne abgehoben, doch wird man das auch 2021 tun?

Der Prozessor ist vielleicht hier und da minimal besser, geschenkt. Die Kamera ist sicher auch sehr gut, aber das ist sie mittlerweile auch bei Samsung und Xiaomi. Wird die Pixel-Reihe zur Konkurrenz aufschließen, aber hier untergehen?

Ich bin gespannt, was Google hier alles geplant hat und froh, dass man endlich mehr Druck macht. Das Pixel 6-Lineup wird sehr spannend und ich freue mich auf den Test. Doch gleichzeitig bin ich vom normalen Pixel 6 etwas enttäuscht.

Das Pixel 5 und Sony Xperia 5 II waren letztes Jahr meine kompakten Highlights. In diesem Jahr scheint nur noch das Sony Xperia 5 III in der Klasse der kompakten Flaggschiffe übrigzubleiben, das Pixel 6 fällt mit 6,4 Zoll für mich raus.

