Lamborghini: Elektroautos haben keine „Emotionen“

Eigentlich sollte der 2023 als Konzept vorgestellte Lanzador das erste Elektroauto der VW-Marke werden, doch diesen Plan kassierte die Marke vor ein paar Monaten ein. Doch der SUV wird kommen, wie Stefano Cossalter bei What Car? betont.

Lamborghini arbeitet allerdings an einem neuen Antrieb, denn das Auto soll jetzt ein Plug-in-Hybrid werden. Elektroautos haben viel Leistung und fahren sich schnell, es fehlt aber an „Emotionen“, die Technik sei derzeit noch nicht „ausgereift genug“.

Einen Lambo kauft man, weil man Emotionen möchte, so Stefano Cossalter weiter, es muss also ganz laut knallen und röhren. Wenn ich mir die Zielgruppe von diesen Autos so anschaue, dann wundert mich das ehrlich gesagt gar nicht mal so sehr.

Ich stimme dieser Aussage übrigens nicht zu, ein Elektroauto kann Emotionen beim Fahren wecken und Spaß machen, mehr als ein Verbrenner in meinen Augen. Aber ja, man muss auf das „Flexen“ in der Öffentlichkeit verzichten, da das Elektroauto leise ist. Ein Lambo ist aber genau dafür da, ohne Verbrenner wird es also schwierig.

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