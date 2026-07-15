Mobilität

Lamborghini: Elektroautos haben keine „Emotionen“

Autor-Bild
Von
| 5 Kommentare

Eigentlich sollte der 2023 als Konzept vorgestellte Lanzador das erste Elektroauto der VW-Marke werden, doch diesen Plan kassierte die Marke vor ein paar Monaten ein. Doch der SUV wird kommen, wie Stefano Cossalter bei What Car? betont.

Lamborghini arbeitet allerdings an einem neuen Antrieb, denn das Auto soll jetzt ein Plug-in-Hybrid werden. Elektroautos haben viel Leistung und fahren sich schnell, es fehlt aber an „Emotionen“, die Technik sei derzeit noch nicht „ausgereift genug“.

Einen Lambo kauft man, weil man Emotionen möchte, so Stefano Cossalter weiter, es muss also ganz laut knallen und röhren. Wenn ich mir die Zielgruppe von diesen Autos so anschaue, dann wundert mich das ehrlich gesagt gar nicht mal so sehr.

Ich stimme dieser Aussage übrigens nicht zu, ein Elektroauto kann Emotionen beim Fahren wecken und Spaß machen, mehr als ein Verbrenner in meinen Augen. Aber ja, man muss auf das „Flexen“ in der Öffentlichkeit verzichten, da das Elektroauto leise ist. Ein Lambo ist aber genau dafür da, ohne Verbrenner wird es also schwierig.

Ford wirbt mit elektrischem „Super Mustang“

Ford hat sich den vollelektrischen Mustang Mach-E geschnappt und diesen zu einem Sportwagen für Rennen umgebaut. Der Ford Super Mustang…

14. Juli 2026 | Jetzt lesen →

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗

Fehler melden 5 Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. Kurt 🔆
    sagt am

    für Leute die das mit den “ Emotionen“ nicht checken es vergleichbar mit lauter Metalmusik oder guter Rockmusik bei der man automatisch gute Laune bekommt und das Adrenalin pumpt. nicht umsonst wird aggressive Musik gerne beim punpen gehört das spornt an und gibt Schub. ein richtig guter Klang eines Autos gibt Gänsehaut und gute Laune. (kein künstlicher inneneraumbumms)

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Kurt ⇡

      Kann ich verstehen, aber geenauso wie es Kopfhörer tun, nuss es manchmal auch der Fake-Sound sein. Ich kann in meinem Gym auch nicht mit meiner Teufel Boombox ankommen.

      Antworten
      1. Kurt 🔆
        sagt am zu Oliver Schwuchow ⇡

        das ist klar und nachvollziehbar. das Ganze ist ja auch nur im Verruf weil manch Hinterwäldler mit seiner Proletenkarre meint Nachts in den Strassen oder auch Tagsüber extra so laut zu posen. das hat halt nix mit Emotionen zu tun (ausser dass die dann bei dem einen oder anderen überkochen)

        Antworten
        1. Oliver Schwuchow ♾️
          sagt am zu Kurt ⇡

          Stimme zu

          Antworten
  2. René H. 🔱
    sagt am

    Einen Lambo kauft man, weil man Emotionen möchte, so Stefano Cossalter weiter, es muss also ganz laut knallen und röhren. Wenn ich mir die Zielgruppe von diesen Autos so anschaue, dann wundert mich das ehrlich gesagt gar nicht mal so sehr.

    Das ist eine spezielle Art von Emotionen, so aus dem archaisch-animalischen Bereich. Niedere Instinkte ohne Beteiligung des Großhirns. Machen wir uns nichts vor, diese stecken in jedem Menschen, nur unterschiedlich ausgeprägt. Bei manchen ist das der tägliche Standard.

    Zum Fahrzeug: Der Hybrid dient zweierlei Zwecken: CO2-Vorgaben einigermaßen einzuhalten und nicht zu sehr von reinen E-Autos abgehängt zu werden an der Ampel.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Lamborghini: Elektroautos haben keine „Emotionen“
Weitere Neuigkeiten
„Alternative Antriebe“ erreichen 65 Prozent Marktanteil in Deutschland
in Mobilität
Byd Seal U Hybrid
Chinas Autoexporte erreichen neuen Höchststand
in Mobilität
Regierung plant Wegfall der Umweltplakette für Elektroautos
in Mobilität
Volkswagen: Wir können mit China „nicht mithalten“
in Mobilität
Congstar
congstar startet zeitlich begrenzte Prepaid-Aktion
in Tarife
Uber prüft Übernahme von Delivery Hero nach strategischer Neuausrichtung
in Marktgeschehen
Ps5 Pro Playstation Detail Header
PlayStation 6: Sony plant wohl neues Kühlsystem
in Gaming
Apple iPad mini mit OLED: Weitere Quelle nennt eine Schwachstelle
in Tablets
Google Nest Header
Angriff auf Google und Amazon: Der ChatGPT-Speaker kommt
in Smart Home
Halo: Die große Xbox-Marke ist bereit für ihr PlayStation-Debüt
in Gaming