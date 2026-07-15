Lamborghini: Elektroautos haben keine „Emotionen“
Eigentlich sollte der 2023 als Konzept vorgestellte Lanzador das erste Elektroauto der VW-Marke werden, doch diesen Plan kassierte die Marke vor ein paar Monaten ein. Doch der SUV wird kommen, wie Stefano Cossalter bei What Car? betont.
Lamborghini arbeitet allerdings an einem neuen Antrieb, denn das Auto soll jetzt ein Plug-in-Hybrid werden. Elektroautos haben viel Leistung und fahren sich schnell, es fehlt aber an „Emotionen“, die Technik sei derzeit noch nicht „ausgereift genug“.
Einen Lambo kauft man, weil man Emotionen möchte, so Stefano Cossalter weiter, es muss also ganz laut knallen und röhren. Wenn ich mir die Zielgruppe von diesen Autos so anschaue, dann wundert mich das ehrlich gesagt gar nicht mal so sehr.
Ich stimme dieser Aussage übrigens nicht zu, ein Elektroauto kann Emotionen beim Fahren wecken und Spaß machen, mehr als ein Verbrenner in meinen Augen. Aber ja, man muss auf das „Flexen“ in der Öffentlichkeit verzichten, da das Elektroauto leise ist. Ein Lambo ist aber genau dafür da, ohne Verbrenner wird es also schwierig.
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für Leute die das mit den “ Emotionen“ nicht checken es vergleichbar mit lauter Metalmusik oder guter Rockmusik bei der man automatisch gute Laune bekommt und das Adrenalin pumpt. nicht umsonst wird aggressive Musik gerne beim punpen gehört das spornt an und gibt Schub. ein richtig guter Klang eines Autos gibt Gänsehaut und gute Laune. (kein künstlicher inneneraumbumms)
Kann ich verstehen, aber geenauso wie es Kopfhörer tun, nuss es manchmal auch der Fake-Sound sein. Ich kann in meinem Gym auch nicht mit meiner Teufel Boombox ankommen.
das ist klar und nachvollziehbar. das Ganze ist ja auch nur im Verruf weil manch Hinterwäldler mit seiner Proletenkarre meint Nachts in den Strassen oder auch Tagsüber extra so laut zu posen. das hat halt nix mit Emotionen zu tun (ausser dass die dann bei dem einen oder anderen überkochen)
Stimme zu
Das ist eine spezielle Art von Emotionen, so aus dem archaisch-animalischen Bereich. Niedere Instinkte ohne Beteiligung des Großhirns. Machen wir uns nichts vor, diese stecken in jedem Menschen, nur unterschiedlich ausgeprägt. Bei manchen ist das der tägliche Standard.
Zum Fahrzeug: Der Hybrid dient zweierlei Zwecken: CO2-Vorgaben einigermaßen einzuhalten und nicht zu sehr von reinen E-Autos abgehängt zu werden an der Ampel.