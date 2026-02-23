Volkswagen streicht überraschend das Luxus-Elektroauto

Lamborghini sollte noch eine elektrische Schippe bei Porsche drauflegen und im VW-Konzern einen echten Luxus-Sportwagen mit Elektromotor auf den Markt bringen. Im Sommer 2023 präsentierte Lamborghini dafür das Konzept „Lanzador“.

Doch seit dem hat sich der Markt gewandelt und viele Sportmarken kämpfen mit einer Nachfrage nach den rein elektrischen Modellen. Ende letzten Jahres gab es daher erste Meldungen, dass der VW-Konzern den Lanzador sogar streichen will.

Und so ist es auch, wie Stephan Winkelmann der Sunday Times verraten hat, es wird kein vollelektrisches Modell von Lamborghini kommen. Stattdessen liegt der Fokus jetzt auf Plug-in-Hybriden, denn die Kunden wollen weiterhin „Emotionen“.

Lamborghini: Es gibt keine Nachfrage

Analysen haben ergeben, dass die Nachfrage nach einem elektrischen Lamborghini „nahezu Null sei“, daher stellt man dieses „teure Hobby“ ein. Vermutlich dürfte es auch an Problemen bei der Entwicklung der SSP-Plattform im Konzern hängen.

Neben SSP sollte SSP Sport die große Hoffnung für die sportlicheren Marken bei Volkswagen werden, aber die rudern gerade alle zurück und sind überzeugt, dass ihnen mehr Verbrenner aus der Krise helfen. Am Ende geht es immer um Geld.

Ein Jahr habe man bei Lamborghini den Markt beobachtet, bevor man, was keine leichte Entscheidung war, den Lanzador still und heimlich Ende 2025 einstellte. Ein PHEV sei „das beste aus beiden Welten“. Iich sehe es aber genau anders herum.

Entweder vollelektrisch oder ein reiner Verbrenner.

Ein vollelektrischer Lambo sei nicht für immer ausgeschlossen, so der Chef der VW-Marke, die zu Audi gehört, aber in absehbarer Zeit kommt dieser nicht. Und in ein paar Jahren wundert man sich dann, wieso man von China abgehängt wurde.