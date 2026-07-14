Ford wirbt mit elektrischem „Super Mustang“

Ford hat sich den vollelektrischen Mustang Mach-E geschnappt und diesen zu einem Sportwagen für Rennen umgebaut. Der Ford Super Mustang Mach-E hat drei Elektromotoren, einen Akku mit 50 kWh, damit er leicht ist, und über 1.400 PS.

Mit diesem Rennwagen ist man aktuell auf diversen Rennstrecken unterwegs, wie bei „Pikes Peak – America’s Mountai“ oder dem „Goodwood Festival of Speed“. Und da konnte sich das optimierte Elektroauto gegenüber anderen Autos durchsetzen.

In Goodwood konnte Romain Dumas im Shoot-Out beispielsweise eine Bestzeit von unter 42 Sekunden mit dem Mustang hinlegen. Der „Super Mustang“ stammt aus der Feder von Ford Racing, aber er zeigt, was mit dem Modell doch möglich ist.

Die Ironie ist, dass Ford auf der einen Seite das „Unmögliche“ geschafft hat, denn man hat selbst nicht an so einen Erfolg geglaubt, auf der anderen Seite ist gar nicht sicher, ob der elektrische Mustang im neuen Lineup eine Zukunft haben wird.

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