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Links direkt im Chat öffnen? WhatsApp bereitet Neuerung vor

René Hesse
Von
WhatsApp (KI)

WhatsApp entwickelt für iOS einen integrierten Browser, mit dem Nutzer künftig beliebige Links direkt innerhalb der App öffnen können.

Bislang bietet der Messenger eine vergleichbare Funktion nur für bestimmte Unternehmenslinks an, die technische Voraussetzungen erfüllen müssen. Mit der geplanten Erweiterung soll diese Einschränkung entfallen.

Die Neuerung wurde von WABetaInfo in der WhatsApp-Beta 26.41.10.72 für iOS entdeckt. Obwohl diese Version bereits über TestFlight verfügbar ist, befindet sich der Browser selbst noch in der Entwicklung und kann auch von Betatestern derzeit nicht genutzt werden.

WhatsApp: In-App-Browser lässt sich optional aktivieren

Nutzer sollen den integrierten Browser künftig über eine neue Option in den WhatsApp-Einstellungen einschalten können. Beim ersten Aktivieren erklärt ein Hinweisfenster die Funktionsweise.

Bild: WABetaInfo

Anschließend öffnen sich Links aus Chats direkt innerhalb von WhatsApp, ohne dass dafür Safari, Chrome oder ein anderer installierter Browser gestartet werden muss. Wer weiterhin seinen Standardbrowser bevorzugt, kann die Funktion jederzeit deaktivieren.

Folgende Möglichkeiten sind vorgesehen:

  • Beliebige Links direkt innerhalb von WhatsApp öffnen
  • Zwischen integriertem Browser und Standardbrowser wechseln
  • Externe Browser über das Drei-Punkte-Menü aufrufen
  • Cookies und zwischengespeicherte Browserdaten löschen

Laut WABetaInfo werden die Browserdaten lokal auf dem iPhone gespeichert. WhatsApp soll außerdem nicht erkennen können, welche Links Nutzer innerhalb ihrer verschlüsselten Unterhaltungen öffnen.

Einen konkreten Veröffentlichungstermin gibt es bislang nicht. Zunächst soll die Funktion in einer kommenden Betaversion für ausgewählte Tester freigeschaltet werden.

Für Nutzer mag der integrierte Browser zunächst bequem sein. Gleichzeitig sorgt Meta damit dafür, dass Nutzer WhatsApp seltener verlassen müssen und externe Inhalte innerhalb der eigenen App konsumieren. Noch bleibt die Wahl zwischen integriertem Browser und Standardbrowser bestehen. Ob Meta diese Freiheit dauerhaft beibehält, ist allerdings offen.

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