Handel

PAYBACK-App: Neue Nutzungsbedingungen gelten ab November 2026

René Hesse
Von
PAYBACK (KI)

PAYBACK aktualisiert zum 12. November 2026 die Nutzungsbedingungen seiner App und führt neue Regelungen für Sicherheit und Updates ein.

Das Unternehmen informiert Nutzer derzeit per E-Mail über die Anpassungen. Neben einer überarbeiteten Struktur betreffen diese insbesondere den Kontoschutz, gesetzliche Gewährleistungsrechte und die Weiterentwicklung der Anwendung. Die neuen Bedingungen sind bereits auf der PAYBACK-Website veröffentlicht.

Nutzer haben nach Erhalt der Mitteilung vier Wochen Zeit, ausdrücklich zu widersprechen. Ohne Widerspruch gelten die Änderungen laut PAYBACK als angenommen. Bei einem Widerspruch können sowohl Nutzer als auch PAYBACK unter bestimmten Voraussetzungen den App-Nutzungsvertrag außerordentlich kündigen.

PAYBACK App: Das steht in den neuen Nutzungsbedingungen

Ein Blick in die neuen Nutzungsbedingungen zeigt mehrere konkrete Anpassungen.

Die wichtigsten Punkte im Überblick:

  • Kontosicherheit: Nutzer müssen einen vermuteten Missbrauch unverzüglich melden und ihre Zugangsdaten ändern.
  • Gewährleistung: Die gesetzlichen Mängelhaftungsrechte für digitale Produkte werden ausdrücklich erläutert.
  • App-Updates: Neue Funktionen dürfen zunächst ausgewählten Nutzergruppen bereitgestellt und schrittweise ausgerollt werden.
  • Punkteeinlösung: PAYBACK kann die mobile Punkteeinlösung unter Einhaltung einer angemessenen Ankündigungsfrist einschränken oder abschalten.
  • Änderungsverfahren: Künftige Anpassungen der Nutzungsbedingungen unterliegen konkretisierten Voraussetzungen und Widerspruchsfristen.

Interessant ist außerdem die Regelung zu älteren App-Versionen. Stellt PAYBACK deren Unterstützung ein, gilt dies für die betreffende Version als Kündigung des Nutzungsvertrags. Nutzer können auf eine unterstützte Version wechseln.

Die Anpassungen betreffen den Nutzungsvertrag der App und sind nicht mit einer generellen Änderung des PAYBACK-Punkteprogramms gleichzusetzen. Im Alltag dürfte sich zunächst wenig ändern. Dennoch lohnt sich ein Blick auf die neuen Bedingungen, insbesondere wegen der ausdrücklich geregelten Möglichkeiten zur Einschränkung einzelner Funktionen.

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