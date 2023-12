Mein Film des Jahres: Across the Spider-Verse

Während die Marvel-Filme selbst in meinen Augen an Qualität verlieren, so freut es mich, dass diese bei Sony und den Spider-Man-Filmen steigt. Jedenfalls bei den animierten Spider-Verse-Filmen, bei denen Teil 2 mein Highlight des Jahres war.

Spider-Man: A New Universe hat mir 2018 schon sehr gut gefallen, doch Spider-Man: Across the Spider-Verse ist nicht nur ein sehr guter Nachfolger, es war auch der Film, der mir in diesem Jahr am meisten Spaß gemacht hat. 2024 kommt dann übrigens mit Spider-Man: Beyond the Spider-Verse der dritte Teil in die Kinos.

Wer nicht gerne auf Fortsetzungen wartet, der sollte also abwarten, denn die Filme hängen zusammen und Teil 2 endet sogar komplett offen. Eigentlich mag ich sowas nicht, aber der Film wird dann 2024 vor dem Kinobesuch einfach erneut geschaut.

Zweiter Platz? Ich habe ehrlich gesagt nur dieses Highlight, eine richtige Top 3 gibt es hier nicht. Guardians of the Galaxy Vol. 3 hat mir ganz gut gefallen und irgendwie auch der Super Mario-Film. Oppenheimer und Barbie habe ich übrigens bis heute nicht geschaut, das werde ich aber vielleicht noch in dieser Woche nachholen.

Es war in meinen Augen nicht das spannendste Jahr für Filme, aber bei uns sind Filme auch nicht mehr so populär, da ich Serien bevorzuge. Wir schauen daher hin und wieder 0815-Popcorn-Filme, die jetzt aber keine großen Meisterwerke sind.

