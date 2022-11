Mein Tipp der Woche: A FORGOTTEN LIFE (Kurzfilm)

Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Willkommen zur neuen Ausgabe. Hier geht es zur letzten Ausgabe.

Mein Tipp der Woche: A Forgotten Life

Diese Woche gibt es einen Kurzfilm von Matt Komo, der damit diverse Preise auf Filmfestivals eingeheimst hat. Verdient. Vor ein paar Jahren bekam sein Großvater die Diagnose Alzheimer und er hat die letzten Monate der Reise aktiv begleitet.

20 Minuten, die wirklich emotional sind und einige von euch vielleicht auch mehr mitnehmen könnten. Daher an dieser Stelle eine kleine Triggerwarnung: Der Film erzählt die Geschichte des Großvaters und Tod und Alzheimer sind sehr präsent.

Ich folge Matt Komo seit einigen Jahren, er gehört zu den besten Videografen und hat auch schon mit Unternehmen wie GoPro gearbeitet. Man merkt, dass in dieses Projekt unglaublich viel Zeit und Arbeit geflossen ist. Daher auch mein Tipp: Schaut das nicht einfach nebenbei auf dem Handy, nehmt euch die Zeit und genießt es in 4K.

-->