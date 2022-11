Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Willkommen zur neuen Ausgabe. Hier geht es zur letzten Ausgabe.

Mein Tipp der Woche: Amazon Fire TV Alexa-Remote Pro

Diese Woche gibt es eine Fernbedienung, die ich vorab von Amazon für einen Test bekommen habe. Aus zeitlichen Gründen hat das mit dem Embargo diese Woche nicht geklappt, aber ich habe die Fernbedienung getestet und finde die Idee gut.

Was zeichnet das Pro-Modell aus? Die Alexa-Fernbedienung kennt ihr, auch hier gibt es eine Taste für den Sprachdienst zum Steuern des Fire TVs. Doch mit dem Befehl „Alexa, finde meine Fernbedienung.“ kann man diese auch direkt suchen.

Ich bin zwar kein Mensch, der Dinge verlegt und benötige auch keine AirTags an meinem Schlüsselbund, weil ich immer weiß, wo dieser ist, aber das soll ja doch hin und wieder vorkommen. Die Fernbedienung gibt dann auf Wunsch ein Geräusch ab.

Es gibt auch eine Hintergrundbeleuchtung für die Tasten und was man eben so von der normalen Version kennt. Nur eine Sache finde ich schade: Es gibt zwei Tasten, die man programmieren kann, aber die Tasten für die Dienste sind schon belegt.

In der US-Version gibt es Tasten ohne Logo ganz am Ende, hier sind es Amazon Prime Video, Netflix, Disney+ und Amazon Music. Vor allem, warum Amazon Music? Dann doch lieber Sky, Joyn oder ein anderer Streamingdienst aus Deutschland.

Die drei größten Dienste sind zwar vertreten und mir würde das ausreichen, aber es ist eben ein Punkt, den ich erwähnt haben wollte. Die Pro-Version kostet 39,99 Euro und ist seit dieser Woche bei Amazon verfügbar. Und noch ein Hinweis: Sie ist nicht mit dem Amazon Fire TV (1. und 2. Gen.) und Fire TV Stick (1. Gen.) kompatibel.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->