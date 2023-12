Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Willkommen zur neuen Ausgabe.

Mein Tipp der Woche: Alan Wake 2

Als ich meinen Beitrag zu Spider-Man 2 geschrieben habe, da erwähnte ich, dass es eines meiner Spiele des Jahres werden könnte, es aber noch einen Kandidaten gibt, der das Potenzial hat, um 2023 für sich zu entscheiden. Und so ist es auch.

Mit etwas Verspätung konnte ich jetzt Alan Wake 2 beenden, denn Remedy hat uns mit einem Testmuster versorgt und ich wollte mir die Zeit für das 20-stündige Spiel nehmen. Was für ein absurdes Jahr, eines der besten Gaming-Jahre, die ich bisher aktiv erlebt habe. Und ich habe noch nicht einmal alle Highlights von 2023 beendet.

Doch zurück zu Alan Wake 2: Ein Meisterwerk für mich. Ich habe den ersten Teil nie gespielt, aber immer mal wieder davon gehört. Falls ihr die Zeit habt, dann macht das unbedingt, es gibt eine Remastered-Version, ich habe aber einen sehr straffen Zeitplan bis Ende des Jahres und habe mir zwei Zusammenfassungen angeschaut.

Falls ihr das auch machen wollt: Diese (Deutsch) und diese (Englisch) sind gut. Die Remastered-Version werde ich dann sicher irgendwann mal in Ruhe nachholen.

Worum geht es in Alan Wake 2? Es ist ein Horrorspiel mit einem starken Fokus auf Story und Handlung. Erwartet hier keinen Dauershooter, sondern ein Spiel mit einer beeindruckenden Atmosphäre, genialen Schauspielern und ein paar Highlights, die ich so noch nicht in einem Spiel gesehen habe, daher ist Alan Wake so besonders.

Es gibt viele Spiele, die sich wie ein Film anfühlen, den man aktiv zockt. Hier ist das aber ein anderes Level, das war wirklich ein guter Thriller, den man selbst zockt.

Hier und da gibt es kleine Schwächen, manche Rätsel sind zum Beispiel schlecht übersetzt (ich habe auf Deutsch gespielt), manchmal ist das Rätsel simpel, aber unnötig lang durch eine Suche hingezogen, aber das sind Kleinigkeiten, die man in meinen Augen ignorieren kann. Für mich ist Alan Wake 2 dennoch eine 10 von 10.

Ihr spielt die Geschichte aus der Sicht von Alan Wake und Saga Anderson, deren Story nach und nach zusammenführt. Mehr will ich zur Story nicht sagen, denn sie ist das große Highlight von diesem Spiel. Ja, am Anfang komplex erzählt, aber das ist gewollt. Nach ein paar Stunden versteht man durchaus, wohin die Reise geht.

Mein absolutes Highlight ist die Musik und das nicht nur bei der Atmosphäre in den Level, vor allem der Soundtrack ist die Stärke des Spiels. Wer Alan Wake 2 schon gespielt hat, wird sicher gleich an „Wir singen“ denken, mein Highlight im Spiel.

Alan Wake 2 dürfte mein Spiel des Jahres werden, falls mich Avatar nicht komplett von den Socken haut, was ich aber nicht vermute. Gibt es Schwächen? Ich habe auf der PS5 gezockt und fand das haptische Feedback eher „geht so“ umgesetzt und es gibt keine physische Kopie, was für ein AAA-Spiel natürlich ungewöhnlich ist.

Also ja, ihr müsst Alan Wake 2 digital (für PlayStation, Xbox und PC) kaufen und könnt es danach nicht gebraucht weiterverkaufen. Ein Spiel, welches man sicher irgendwann ein zweites Mal spielen kann, aber worauf viele verzichten können, da das Highlight eben die Story ist. Das sei an dieser Stelle aber eben klar erwähnt.

Dieses Spiel hatte ich für 2023 jedenfalls nicht auf der Liste und noch viel weniger hatte ich den Gedanken, dass das eventuell mein Spiel des Jahres werden könnte.

