Spider-Man 2: Eines der besten PS5-Spiele, aber…

Spider-Man 2 ist seit fast zwei Wochen exklusiv für die PlayStation 5 erhältlich und nach den positiven Kritiken war ich gespannt, ob es auch mir gefällt. Immerhin ist jedes Review nur eine persönliche Sichtweise, es gibt keinen objektiven Standard.

Und bevor wir einsteigen: Ich spreche hier auch über das Finale. Das ist also eine ganz klare Spoilerwarnung. Falls ihr Spider-Man 2 noch nicht beendet habt, dann lest jetzt nicht weiter, denn mein „Aber“ in der Headline bezieht sich auf das Ende.

Spider-Man 2: Vielleicht mein Spiel des Jahres

Es ist ein absolut absurdes Jahr an hochwertigen Spielen und Spider-Man 2 reiht sich in diese Liste mit ein. Ich habe noch 1-2 Titel vor mir, auf die ich gespannt bin, aber es könnte sogar mein Spiel des Jahres sein, denn es ist wirklich unterhaltsam.

Das fängt schon mit dem Intro an, welches einen direkt auf eine epische Art in das Spiel einführt und hört danach nicht auf. Zur Story komme ich im Fazit, aber die Art und Weise, wie sie erzählt wird, wie gut sie vertont ist, wie gut die Charaktere, auch in Nebenmissionen, animiert sind, ist absolutes AAA-Level und herausragend.

Insomniac gehört für mich mittlerweile zu den besten Studios da draußen, wenn es um die Art und Weise geht, wie man eine Geschichte erzählt. Die Story selbst ist relativ kurz und in etwa 15 Stunden war ich durch, aber diese Länge reicht mir aus.

Die Nebenmissionen? Gut bis sehr gut (Howard), sollte man alle mitnehmen. Auf die Open World könnte man zwar verzichten, denn die Rätsel und Aufgaben sind nicht die Stärke, aber auf der anderen Seite ist die Open World auch die Stärke, denn es macht weiterhin unglaublich Spaß, um von A nach B in New York zu kommen.

Es gibt zwar Fast Travel und das ist unglaublich schnell, aber ich habe es so gut wie nie genutzt, denn die Fortbewegung in der Stadt bleibt das ganz große Highlight.

Grafisch ist Spider-Man 2 stellenweise ebenfalls sehr beeindruckend und ich hatte keinen einzige Bug. Gut, einmal wurde eine Hand nicht richtig dargestellt und ein Daumen ragte durch ein Objekt, aber wenn ich mir so manch anderes Spiel der letzten Jahre anschaue, dann würde ich von einem sehr guten Zustand sprechen.

Spider-Man 2: Doch was ist mein Kritikpunkt?

Die Welt gefällt mir, das Spiel läuft ohne Bugs, das Gameplay macht extrem viel Spaß (auch wenn es nach der Hälfte etwas repetitiv wird) und die Story ist sehr gut erzählt, was würde ich optimieren und warum würde ich 9 von 10 Punkten geben?

Nach der Hälfte des Spiels kommt der erwartete Wendepunkt mit Venom und das ist der beste Part des Spiels. Der Moment, wenn sich Peter verändert und der Kampf zwischen Peter und Miles war für mich das ganz große Highlight im Spiel. Ich habe bei Spoilern auch nicht mitbekommen, dass man Venom selbst spielt.

Ab diesem Punkt wird auch direkt klar: Das könnte eine düstere Geschichte für ein Spider-Man werden, denn um Venom zu besiegen, muss Harry Osborn sterben. So wird es jedenfalls mehrmals erwähnt und dann kommt auch das ganz große Finale.

Harry Osborn ist auch für einen kurzen Moment tot, wird dann aber von Miles doch ganz plötzlich wiederbelebt. Ja, er liegt im Koma, wie man im Abspann sieht, aber an dieser Stelle wurde mir klar, dass das Spiel die düstere Atmosphäre nicht bis zum Ende durchzieht. Am Ende des Tages haben wir dann doch das Happy End.

Ich dachte, dass die höhere Altersfreigabe (ab 16) vielleicht ein Zeichen dafür ist, dass wir ein richtig düsteres Spider-Man bekommen und es entwickelt sich auch in diese Richtung, biegt dann aber kurz vorher doch in eine fröhliche Richtung ab.

Spider-Man 2: Mein persönliches Fazit

Spider-Man 2 ist ein wilder Ritt und eines der besten PlayStation-Spiele, die es gibt. Ich kann es jedem empfehlen und es ist für mich vielleicht auch der beste AAA-Exklusiv-Blockbuster der drei großen Hersteller (Microsoft, Nintendo und Sony).

Ich hätte mir aber einen Hauch mehr „The Last of Us“ gewünscht (bei den Mary Jane-Missionen musste ich übrigens an TLOU denken, sie sind aber wirklich gut geworden, vor allem der Zoo fühlte sich sehr stark danach an). Spider-Man 2 schlägt oft einen düsteren Weg ein, biegt dann aber kurz vorher schnell wieder ab.

Das klingt jetzt vielleicht etwas schlimmer, als es für mich ist, denn Spider-Man 2 ist ein Popcorn-Kino für die Couch, welches man selbst spielt und dabei unheimlich viel Spaß macht. Ich hatte nur irgendwie die Hoffnung, dass wir im zweiten Teil noch tiefer in die Charakterentwicklung eintauchen und es richtig düster wird.

Denn genau das mag ich bei The Last of Us von Part 1 zu Part 2.

Ich bin mal gespannt, welchen Weg wir bei Wolverine sehen werden, denn für den Titel hat Insomniac Games bereits bestätigt, dass der Ton deutlich „erwachsener“ sein wird. Der erste Trailer deutet sogar an, dass es ein Spiel ab 18 sein könnte.

Meine Erwartungen an Spider-Man 2 waren jedenfalls hoch und sie wurden fast komplett erfüllt. Insomniac ist auf einem Level unterwegs, welches ich unglaublich finde, die Qualität der letzten Spiele ist beeindruckend. Jetzt würde ich mir nur den „Mut“ wünschen, dass man von einer üblichen Happy End-Geschichte abweicht.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->