Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Willkommen zur neuen Ausgabe. Hier geht es zur letzten Ausgabe.

Mein Tipp der Woche: Assassin’s Creed Nexus

Wie, noch ein neues Assassin’s Creed? Richtig, denn Mirage war für 2023 nicht der einzige Titel, mit Nexus haben wir jetzt noch ein zweites Spiel bekommen. Das wird aber sicher nur für sehr wenige Nutzer relevant sein, da es ein VR-Spiel ist. Und das ist nicht der einzige Grund, denn es ist exklusiv für die Meta-Quest-Headsets.

Ich teste gerade das Meta Quest 3, dazu bald mehr, und probiere da auch einige Spiele aus. Passend zum Start meiner Testphase kam auch Assassin’s Creed Nexus heraus und Ubisoft versorgte mich mit einem Testmuster. Ich habe das Spiel noch nicht durch, aber muss sagen, dass so ein Titel entscheidend für eine Plattform ist.

Assassin’s Creed Nexus fühlt sich bisher wie ein vollwertiges Assassin’s Creed an und sowas ist mir bei VR-Spielen immer wichtig, denn ich mag keine billigen VR-Ableger ohne Inhalt. Assassin’s Creed Nexus ist kein Half-Life Alyx, das bleibt mein Nummer 1-VR-Titel bei Spielen, aber bisher ist das eine wirklich solide 7 (von 10).

40 Euro sind durchaus fair, wobei man schon ein Fan der Reihe sein sollte, wenn man sich so ein vollwertiges Spiel in der VR-Welt gönnt. Ich habe ehrlich gesagt mit weniger gerechnet, aber das Gameplay wirkt ausgewogen und Assassin’s Creed in der virtuellen Realität ist unterhaltsam und spannender, als bei normalen Spielen.

Es hat einen ganz anderen Effekt, wenn man sich an Gegner schleicht und diese direkt vor sich sieht, in der normalen Ansicht der Spiele kommt das gar nicht so gut rüber. Bisher ist der Titel leider exklusiv für die Quest-Reihe, was ich schade finde, denn so ein Spiel würde vor allem auch der Sony PSVR2 wirklich nicht schaden.

