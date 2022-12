Mein Tipp der Woche: Digitale Bilderrahmen von Aura

Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Willkommen zur neuen Ausgabe. Hier geht es zur letzten Ausgabe.

Mein Tipp der Woche: Aura Bilderrahmen

Diese Woche gibt es einen kleinen Tipp für alle, die noch ein Geschenk für die Weihnachtszeit suchen, auch wenn das natürlich kein Geheimtipp ist: Ein digitaler Bilderrahmen. Sowas kann man Eltern und Großeltern schenken und ist hier geplant.

Digitale Bilderrahmen gibt es bekanntlich wie Sand am Meer, aber ich wurde vor ein paar Wochen von Aura gefragt, ob ich mir deren Modell mal anschauen möchte und habe zugesagt. Und da wir hier zufrieden sind, ist das heute mein Tipp der Woche.

Hier kommt das Modell Mason Luxe von Aura Frames zum Einsatz, welches etwas weniger als 250 Euro kostet. Es ist das Top-Modell von Aura und hat ein 9 Zoll großes Display mit 2K-Auflösung. Es geht aber auch deutlich günstiger, denn der Amazon Bestseller ist das Modell Carver und das liegt bei ca. 100 Euro weniger.

Die Qualität der Rahmen stimmt, die Einrichtung ist simpel, die App ist bisher gut und über die Optik kann man streiten, aber mir gefällt sie. Und wir wollten auch ein einheitliches System in der Familie und da wir selbst Aura nutzen und das die Basis für den ersten digitalen Bilderrahmen war, bekommt das jetzt auch die Familie.

Ich will damit übrigens nicht sagen, dass Aura die besten Bilderrahmen anbietet, bei Amazon findet man viele preiswerte Alternativen, aber ich habe mich eben nicht durch das riesige Portfolio getestet und daher kann ich nur empfehlen, was ich kenne.

Und weil das hier meine ganz persönliche Reihe ist, ist Aura Frames diese Woche mein Tipp der Woche. Vielleicht wird nicht jeder diese Marke kaufen, aber einige sind vielleicht auch dankbar, dass ich ihnen heute einen Tipp für ein Geschenk zu Weihnachten geliefert habe. Wie gesagt, es gibt sehr viele Alternativen bei Amazon.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

