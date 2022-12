Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Willkommen zur neuen Ausgabe. Hier geht es zur letzten Ausgabe.

Diese Woche gibt es meinen Tipp der Woche auch mal wieder als Video:

Mein Tipp der Woche: Apple Watch Edition aus Titan

Diese Woche geht es um die Apple Watch, denn ich habe meine Version vor ein paar Wochen gewechselt. Die Ultra hat ihren Reiz, aber ich hatte sie zweimal im Laden an und die ist mir zu groß. Doch ich mag das Titan-Finish und mochte das auch beim Test der Samsung Galaxy Watch 5 Pro, vor allem die dunkle Version.

Vielleicht sagt mir die Apple Watch Ultra auch zu, aber da wir keine Testmuster mehr von Apple bekommen, hatte ich bisher noch nicht die Lust, das selbst zu organisieren. Kommt vielleicht irgendwann, allerdings hatte ich eine andere Idee.

Letztes Jahr habe ich schon überlegt, ob ich mir eine Apple Watch Edition holen soll, aber aus Gewohnheit wurde es wieder Edelstahl. Dabei finde ich Graphit nicht mehr so schön wie Space Black. Und es war mir den Aufpreis nicht wert, denn die Edition ist mit über 800 Euro das teuerste Modell (Hermes mal ignoriert) gewesen.

Vor ein paar Tagen dachte ich mir dann aber, dass sicher viele mit einer Titan-Version die neue Ultra haben wollen, auch wenn sie es nicht benötigen. Und so war und ist es auch. Und da quasi kaum jemand die Apple Watch Edition kennt, da sie auch nur bei Apple verkauft wurde, suchen auch nicht viele Personen danach.

Man kauft sich entweder eine günstige Alu-Version oder man sucht Edelstahl. Und so kam es, dass ich 50 Euro beim Wechsel gespart habe, noch ein weiteres Sport-Armband in einer exklusiven und schönen Farbe, und einen besseren Akkustand bekommen habe. Und eine Apple Watch, die mir persönlich noch besser gefällt.

Damit „flexen“ kann man nicht, das sei gesagt, denn viele werden denken, dass es eine Alu-Version ist. Aber wer sich Technik zum flexen kauft, hat vielleicht auch ein paar andere Probleme. Die Titan-Version bringt aber noch einen Vorteil mit: Sie ist deutlich leichter und liegt zwischen Alu und Edelstahl (ist etwas näher an Alu).

Mal schauen, was mit der Series 9 passiert, ich würde mir ja langsam mal ein neues Design wünschen. Doch bis dahin wird mich diese Titan-Version in einem matten Space Black begleiten und rückblickend betrachtet hätte ich mir die womöglich schon vor einem Jahr holen sollen. So ist sie eben jetzt mein Tipp der Woche.

Mit der Series 8 hat Apple die Edition übrigens eingestellt, es gibt sie seit der Series 5 in Titan und davor gab es sie auch in Keramik und davor sogar in Gold. Die erste Apple Watch in Gold wurde damals ja an einige Promis verschenkt, kam aber im Handel nicht gut an. Und das ist jetzt vermutlich die letzte Apple Watch Edition.

