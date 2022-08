Mein Tipp der Woche: Backdrops-App für Wallpaper

Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

-->

Willkommen zur achten Ausgabe. Hier geht es zur letzten Ausgabe.

Mein Tipp der Woche: Backdrops

Diese Woche gibt es mal wieder eine App, die für Android und iOS verfügbar und kostenlos ist. Die Rede ist von Backdrops, einer Wallpaper-App, in der ein Team immer wieder in unregelmäßigen Abständen neue Hintergrundbilder hochlädt.

Ich schaue gar nicht so oft in die App, denn man hält sich mit neuen Wallpapern durchaus zurück. Manchmal überlege ich sogar, ob ich Backdrops lösche, dann schaue ich rein, speichere mir wieder 3-4 Wallpaper und behalte sie eben doch.

So auch vor ein paar Tagen, daher ist die App diese Woche einfach mal mein Tipp der Woche, denn frische Wallpaper kann man nicht genug haben. Ein In-App-Kauf bringt übrigens den Pro-Status mit, dann gibt es keine Werbung (die ist aber sehr dezent) und noch ein paar exklusive Bilder (und man unterstützt die Entwickler).

Schöne App, oft mit schönen Wallpapern und wer gerne mal nach sowas stöbert, der ist hier sicher gut aufgehoben. Kritik habe ich keine, nur manchmal hätte ich ein Bild auch gerne in einer noch höheren Auflösung für den Desktop. Der Fokus von Backdrops liegt auf Smartphones und es gibt leider keine Desktop-Gallerie davon.

Die App kann derzeit nicht angezeigt werden Gehe zum Store

-->