Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Willkommen zur neuen Ausgabe. Hier geht es zur letzten Ausgabe.

Mein Tipp der Woche: Sackboy: A Big Adventure

Diese Woche ist es mal wieder ein Spiel, und zwar Sackboy: A Big Adventure für die PlayStation 4 und PlayStation 5. Das war vor zwei Jahren ein Launch-Titel der PS5 und als ich vor ein paar Wochen mein Next-Gen-Fazit nach zwei Jahren plante, da musste ich wieder daran denken. Und habe es erneut auf der PlayStation installiert.

Es ging damals meiner Meinung nach etwas unter, dabei ist es eines der besten Jump’n’Runs, die ich kenne. Und der beste Beweis dafür, dass Nintendo-Spiele mit guter Grafik besser wären, denn Sackboy sieht im Vergleich dazu sehr gut aus.

Worum geht es? Ihr steuert Sackboy durch eine durchaus simple Story und müsst diverse Welten besuchen. Die Story ist aber unterhaltsam erzählt und die Welten sind sehr abwechslungsreich. Es handelt sich um eine 3rd-Person-3D-Ansicht:

Warum war und ist Sackboy für mich ein so großes Highlight? Es ist die Mischung aus Grafik, die Liebe zum Detail in den Welten, die Abwechslung und vor allem die Musik. Der Soundtrack ist das wahre Highlight dieses Spiels und liefert voll ab.

Wer jetzt aber denkt, dass Sackboy: A Big Adventure ein günstiges Schnäppchen nach zwei Jahren ist, den muss ich leider enttäuschen. Ich war selbst erstaunt, als ich gesehen habe, dass man noch über 45 Euro dafür zahlen muss. Lohnt sich zwar dennoch, aber nach so einer Zeit gibt es viele Spiele auch gerne noch günstiger.

Und im PlayStation Plus-Abo ist Sackboy bedauerlicherweise nicht enthalten.

Sackboy: A Big Adventure wäre übrigens auch so ein Spiel, was Sony gerne auf den PC bringen darf, das wäre ein perfektes Spiel für das Steam Deck. Ich bin jedenfalls ein großer Super Mario-Fan und Sackboy muss sich nicht dahinter verstecken.

Als ich den Beitrag getippt habe, war das nicht bekannt, es kommt auf den PC!

Also, wer grafisch schöne Jump’n’Runs mit guter Musik mag und wem der Stil im Trailer zusagt, dem kann ich Sackboy: A Big Adventure empfehlen. Ich hätte zwar gedacht, dass ich euch das Spiel hier mit einem mittlerweile attraktiven Preis ein bisschen schmackhafter machen kann, aber auch für ca. 45 Euro ist es ein Tipp.

