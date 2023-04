Mein Tipp der Woche: Burning Shores für die Sony PlayStation 5

Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Willkommen zur neuen Ausgabe. Hier geht es zur letzten Ausgabe.

Mein Tipp der Woche: Burning Shores

Was ist Burning Shores? Das ist ein DLC für 19,99 Euro, welches die Geschichte und Welt von Horizon Forbidden West erweitert. Das Hauptspiel ist also notwendig, wenn ihr Burning Shores spielen wollt und ihr benötigt unbedingt die PS5-Version.

Ich war ein bisschen kritisch, weil Guerrilla so wenig vor Launch zeigte und es keine Reviews gab, aber Burning Shores sieht fantastisch aus und macht bisher wirklich sehr viel Spaß. Daher kann ich es als Horizon-Fan klar empfehlen. Zur Story will ich hier nichts sagen, aber ich habe sie auch noch nicht ganz final abgeschlossen.

Erwartet da aber lieber keine zu große Offenbarung.

Ihr habt aber sicher mitbekommen, dass ein dritter Teil angedeutet wird. Was aber klar war, denn diese Reihe scheint immer als Trilogie ausgelegt worden zu sein.

Horizon Forbidden West war schon mein Tipp der Woche, es ist eines der besten Spiele von 2022 für mich. Ihr begleitet Aloy in einer Open World, die mit (bösen) Maschinen bestückt ist. Falls ihr komplett neu bei der Horizon-Reihe seid, dann würde ich aber den ersten Teil (Horizon Zero Dawn für PS4) vorher empfehlen.

Dieses DLC zeigt, was mit einer PlayStation 5 möglich ist. Das Original sieht schon extrem stark aus und ist das schönste Spiel von 2022 für mich, dieses DLC ist aber nochmal ein anderes Level. Nach diesem Eindruck bin ich mal gespannt, wie Zelda in ein paar Tagen auf mich wirkt, das kann ich wohl nur im Handheld-Modus zocken.

Burning Shores ist stellenweise atemberaubend schön anzusehen.

Für Fans der Reihe und Besitzer von Horizon Forbidden West ist es eine ganz klare Empfehlung und wer die Reihe bisher noch nicht gespielt hat: Macht das, lohnt sich.

