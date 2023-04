Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Willkommen zur neuen Ausgabe. Hier geht es zur letzten Ausgabe.

Mein Tipp der Woche: Resident Evil Village

Moment, war Resident Evil nicht schon letzte Woche ein Tipp? Richtig, denn mit dem Remake zu Resident Evil 4 habe ich diese Reihe für mich entdeckt und jetzt hole ich die Spiele nach. Direkt im Anschluss habe ich nämlich RE8 durchgespielt.

Resident Evil war mir zwar immer bekannt, doch irgendwie habe ich einen Bogen um diese Spiele gemacht und auch Village hat mich beim Start nicht gereizt, da ich für diese Art von Spiel keine Ego-Shooter-Perspektive mag. Allerdings habe ich mir Village in VR angeschaut und der erste Eindruck hat mir durchaus gut gefallen.

Danach habe ich festgestellt, dass Resident Evil 8 ein großes Update bekam und mittlerweile auch als 3rd-Person-Shooter gespielt werden kann und das wollte ich mir genauer anschauen. Aus genauer anschauen wurde dann jedoch ein Durchlauf.

Resident Evil Village sieht echt gut aus, spielt sich gut, aber auch hier würde ich mir nicht zu viele Gedanken über die Story und gewisse Handlungen machen. Ich habe gelernt, dass das alles absurd ist, aber am Ende zählt das Gameplay. Und das hat mir hier gut gefallen, wobei mich Resident Evil 7 sehr stark an Teil 4 erinnert hat.

Es ist eben ein Horror-Shooter und man besucht mehrere Orte und bekämpft ein paar Zoombies oder andere Gegner. Auch Village verändert das Konzept nicht.

Ich habe Resident Evil 8 auf der PlayStation 5 gespielt, das Spiel gibt es aber auch für die PlayStation 4, für die Xbox und für den PC. Auf der Switch kann man es auch spielen, allerdings nur als Cloud-Version und die wird von Nutzern sehr schlecht bewertet. Wieder ein Grund, warum Nintendo endlich bessere Hardware benötigt.

Fans der Reihe werden jetzt vielleicht müde lächeln, ja, ich habe Resident Evil erst jetzt für mich entdeckt. Und ich würde das Remake von Resident Evil 4 auch vorher zocken, das ist in meinen Augen das kultigere Spiel der beiden. Resident Evil 8 wirkt etwas moderner, hat mir allerdings mindestens genauso viel Spaß bereitet.

PS: Ich wollte es erst in VR spielen, aber ich bevorzuge 3rd-Person-Shooter. Und leider kann man nicht frei wechseln, man muss sich für einen Weg entscheiden.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->