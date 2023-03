Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Willkommen zur neuen Ausgabe. Hier geht es zur letzten Ausgabe.

Mein Tipp der Woche: Horizon Forbidden West

Diese Woche gibt es ein Spiel, welches ich in den letzten Wochen ein zweites Mal nebenbei durchspiele: Horizon Forbidden West. Warum? In ein paar Wochen kommt mit Burning Shores ein großes DLC und ich wollte eben nochmal neu beginnen.

Außerdem stand Horizon Call of the Mountain auf der PlayStation VR2 an und ich mag die Welt rund um Aloy, den Hauptcharakter im Spiel. Und weil man auch mal 30+ Stunden in Horizon Forbidden West stecken kann und sicher einige das DLC im Auge haben, dachte ich mir, dass das genau jetzt ein guter Tipp der Woche ist.

Horizon Forbidden West ist ein Open World-Spiel für die PlayStation 4 und 5 und es baut auf Horizon Zero Dawn auf, was ich auch davor spielen würde (oder schaut euch eine gute Zusammenfassung an). Ihr folgt einer Story in der Zukunft, in der die Maschinen die Welt dominieren und spielt dabei eine Rolle, mehr sage ich nicht.

Die Story hat im ersten Teil für mich besser als erwartet funktioniert, im zweiten Teil ist sie nicht das große Highlight. Doch es ist das für mich mit Abstand schönste Open World-Spiel und wurde nicht ohne Grund von Digital Foundry zum grafisch besten Spiel (2022) gewählt. Auf der PS5 ist das sogar ein echter Next-Gen-Titel.

Für meinen zweiten Durchlauf lasse ich mir aktuell mehr Zeit, damals habe ich das mit Blick auf das Review doch sehr zügig gespielt. Und dabei bemerkte ich, dass die Welt abseits der Story viel zu bieten hat. Es macht mir aktuell sogar noch mehr Spaß, was auch daran liegt, dass ich erstmals auf „Schwer“ statt „Normal“ spiele.

Die ganz großen Maschinen sind damit (für mich) eine Herausforderung.

Horizon Forbidden West kostet nur noch 40 Euro, was ein mehr als fairer Preis für so einen umfangreichen Titel ist. Alternativ ist es in PlayStation Plus (nicht in der Basis) enthalten und ich sage es mal so: Man kann das sehr gut in einem Monat nebenbei durchspielen, es reicht also auch, wenn man PlayStation Plus bucht.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->