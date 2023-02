Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Willkommen zur neuen Ausgabe. Hier geht es zur letzten Ausgabe.

Mein Tipp der Woche: Hi-Fi Rush

Diese Woche ist es mal wieder ein Spiel und eines, welches ich nicht für Januar 2023 auf dem Schirm hatte, weil es eben erst am Release-Tag angekündigt wurde. Die Rede ist von Hi-Fi Rush, das Spiel wurde auf einem Xbox-Event vorgestellt.

Die Ankündigung kam überraschend und es handelt sich um ein „rhythmisches Action-Spiel“ von Tango Gameworks (Bethesda Softworks). Das Spiel gibt es für die Xbox und den PC und wir sprechen über 29,99 Euro. Das ist allerdings in meinen Augen ein AAA-Vollpreistitel, was man von anderen Spielen nicht sagen kann.

Wir sprechen hier übrigens über 8 bis 12 Stunden Spieldauer, je nachdem, wie viel man in die Level investiert, wie schwer man es spielt und ob man danach weiterspielt.

Worum geht es? Ihr prügelt euch mit eurer Gitarre durch eine Welt im Comic-Stil und die Besonderheit ist, dass das alles mit einem Beat verbunden ist. Trefft ihr die Gegner zum Beispiel im Beat, dann gibt es mehr Punkte. Bei manchen Aufgaben ist es sogar notwendig, dass man die Tasten im richtigen Beat auf dem Controller drückt.

Die Story ist relativ simpel, aber sehr lustig erzählt, die Welt sieht fantastisch aus und es steckt viel Liebe im Detail und der Soundtrack, nun es geht um Musik und natürlich ist das ein Highlight. Hi-Fi Rush kommt auch mit exklusiven Liedern daher.

Da Dead Space zum Start nicht wie erhofft auf der PlayStation 5 lief, war ich letztes Wochenende auf der Suche nach einem neuen Spiel und da Hi-Fi Rush im Xbox Game Pass enthalten ist, dachte ich mir, dass ich es einfach mal kurz ausprobiere.

Es ist eines der besten Spiele, die ich in den letzten Monaten gespielt habe, genau so ein Highlight hätte die Xbox tatsächlich Ende 2022 gebraucht. So ist es ein echt guter Auftakt für 2023 und die ersten Kritiken der Nutzer wirklich sehr positiv.

Reviews gab es vorab keine, doch die kommen so langsam auch und müsste ich eine Punktzahl vergeben, dann wären es 9 von 10 Punkte. Es ist für mich die große Überraschung für die Xbox und eine wirklich ganz klare Empfehlung für alle. Der Preis ist absolut fair, fast schon zu niedrig, und wie gesagt: Xbox Game Pass.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->