Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Willkommen zur neuen Ausgabe. Hier geht es zur letzten Ausgabe.

Mein Tipp der Woche: Hijack bei Apple TV+

Ich kann nicht oft genug erwähnen, wie gut uns die Inhalte von Apple TV+ immer wieder gefallen. Es ist kein Dienst, der hier dauerhaft gebucht wird, da die Quantität weiterhin bescheiden ist, aber die Qualität von Apple TV+ überzeugt immer wieder.

Nach Silo haben wir dann endlich auch mal Ted Lasso beendet, was mir in der letzten Staffel nicht mehr ganz so gut gefallen hat. Weiterhin okay, aber es ist gut und wichtig, dass die Serie endet, denn die Luft war schon in Staffel 2 etwas raus.

Allerdings schafften wir das alles nicht in unserem Monat und somit haben wir einen weiteren Monat buchen müssen und uns umgeschaut. Ehrlich gesagt hat mich der Trailer von Hijack nicht abgeholt, aber die Serie bekamt eine Chance.

Uns sie hat uns positiv überrascht, stellenweise sehr positiv. Man sollte nicht zu viel über Logik nachdenken, es ist einfach nur ein typischer Thriller. Hijack fühlt sich wie einer dieser typischen Thriller an, die man als Film kennt und in denen eben ein Flugzeug entführt wird. Da man aber mehr Zeit hat, ist auch mehr Tiefe möglich.

Wer also gerne Action-Thriller mag, der dürfte hier genau richtig aufgehoben sein. Keine Serie, für die ich Apple TV+ extra buchen würde, aber eine, die ich durchaus empfehlen kann, wenn man den Dienst gerade nutzt oder bald wieder nutzen wird.

-->