Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Willkommen zur neuen Ausgabe. Hier geht es zur letzten Ausgabe.

Mein Tipp der Woche: OnePlus Buds Pro 2

Diese Woche gibt es ein Produkt, welches bei vielen in den letzten Tagen etwas unterging, denn OnePlus hat neue Produkte gezeigt, aber da man gerade keine Smartphones bei uns verkaufen darf, gab es keine Pressemitteilung in Deutschland.

Allerdings gab es ein neues Produkt, welches ich auch dieses Mal wieder ganz klar empfehlen kann, denn die OnePlus Buds Pro haben einen Nachfolger bekommen und mich hat so nebenbei ein Testgerät erreicht, was ich seit einer Weile teste.

Sehr gute Höhen, klare Mitten und ein kräftiger Bass können überzeugen und ich halte die Zusammenarbeit mit Hans Zimmer zwar für mehr Marketing, aber das ändert nichts daran, dass das ein wirklich sehr guter Kopfhörer für 179 Euro ist.

Ich habe die OnePlus Buds Pro damals als eine der besten Alternativen für die AirPods Pro bezeichnet und dabei bleibe ich, die OnePlus Buds Pro 2 sind ein sehr gutes Pendant zu den AirPods Pro 2, nur eben optimiert für Android (ich habe sie allerdings auch mit einem iPhone genutzt, das funktioniert natürlich ebenfalls).

Es gibt eine Akkulaufzeit von 6 Stunden mit ANC, das Case besitzt USB C und Qi, es gibt 3D Audio, es gibt Hi-Res Audio, eine niedrige Latenz, eine App, Fast Pair für Android, da ist eigentlich alles dabei und die OnePlus Buds Pro 2 sehen gut aus.

Ich dachte bei den OnePlus Buds Pro damals, dass das wieder nur ein Kopfhörer von der Stange aus China ist, aber nein, für mich ist das eine der besten Optionen, wenn man keine AirPods mag, die mit Android ja auch ehrlich gesagt wenig sinnvoll sind. Und nicht nur der Sound gefällt mir gut, sie sitzen gut und das ANC stimmt.

Mich hat das Testgerät in Grün erreicht, was mir gut gefällt, auch wenn ich mir privat definitiv die mattschwarze Version holen würde. Eine Version in Weiß oder Silber gibt es dieses Mal leider nicht, aber gut möglich, dass diese noch folgt.

Die OnePlus Buds Pro 2 gingen in diesem Jahr etwas unter, weil die zwei BBK-Marken Oppo und OnePlus gerade keine Smartphones in Deutschland verkaufen dürfen (Patentstreit mit Nokia), aber das ist eigentlich schade, denn ich kann sie empfehlen. Der Kopfhörer gefällt mir jedenfalls besser als das neue Smartphone.

