Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Willkommen zur zweiten Ausgabe. Hier geht es zur letzten Ausgabe.

Mein Tipp der Woche: Life in Pieces

Life in Pieces ist eine Sitcom aus den USA, die von CBS produziert wurde und aus 4 Staffeln mit insgesamt 79 Folgen besteht. Sie lief von 2015 bis 2019 und ist bei uns in Deutschland mit einem Prime-Abo kostenlos bei Amazon Prime Video zu sehen.

Wir haben die Serie damals zum Start verfolgt und in den letzten Wochen haben wir den zweiten Durchlauf beendet. Eine Serie, die meiner Meinung nach unterschätzt wurde, leider. Daher gab es auch nur 4 Staffeln und eine Sache muss ich euch hier vorab mitteilen: Das Ende ist okay, aber man merkt, dass es doch recht offen endet.

Eine Staffel hat 22 Folgen, doch die vierte Staffel endete nach der Hälfte.

Die Besonderheit der Serie ist, dass trotz kurzen Episoden immer vier Geschichten erzählt werden – daher der Titel. Sie hängen aber auch oft zusammen und es gibt in den darauffolgenden Geschichten diverse Anspielungen. Das funktioniert gut.

Ich kann die Serie empfehlen, wir suchen immer mal wieder nach kurzweiligen Comedy-Serien, die man so nebenbei schauen kann. Die üblichen wie Modern Family oder Brooklyn Nine-Nine kennt sicher jeder, diese hier ist eher unbekannt.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

