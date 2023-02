Mein Tipp der Woche: Metroid Prime Remastered für Nintendo Switch

Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Mein Tipp der Woche: Metroid Prime Remastered

Ich hatte in den letzten Tagen etwas mehr Zeit zum Spielen, denn Corona hat mich nach drei Jahren auch erwischt und es war Entspannung angesagt. Und neben Hogwarts Legacy stand noch ein Titel auf der Liste, der sich zwar immer wieder für die Switch angedeutet hatte, den Nintendo allerdings erst jetzt veröffentlichte.

Die Rede ist von Metroid Prime Remastered, einer Neuauflage eines Klassikers von 2003 für den GameCube. Das Spiel wurde einfach so nach der Nintendo Direct veröffentlicht und ist schon der zweite Überraschungs-Release in diesem Jahr, der mich begeistert. Wobei es in diesem Fall kein neue Spiel ist, ich kenne es schon.

Allerdings ist es eine Ewigkeit her, dass ich Metroid Prime als Jugendlicher auf der Konsole mit einem (aus heutiger Sicht) schlechten TV gespielt habe. Metroid Prime gehört aber zu den Spielen, an die man sich auch nach Jahren noch erinnert und die eine Ära geprägt haben. Und die Switch-Version macht einen guten Eindruck.

Das Spiel macht auch noch 2023 sehr viel Spaß, es wurde gut umgesetzt und es ist einer der Spiele, für die ich die Switch mag. So einen Klassiker mobil mit einem sehr guten OLED-Display spielen zu können, ist genau mein Fall. Und Nintendo verlangt auch „nur“ 39,99 Euro dafür, ich hätte ihnen durchaus auch 59,99 Euro zugetraut.

Bisher gibt es Metroid Prime Remastered übrigens nur im eShop für die Nintendo Switch, doch eine physische Version kommt am 3. März und kann bestellt werden.

Eine gute Überraschung von Nintendo, die sich zwar schon in der Gerüchteküche angedeutet hat, doch so sicher kann man ja nie sein. So, und jetzt hätte ich gerne noch Zelda: The Wind Waker für die Nintendo Switch, das kam ein paar Wochen nach Metroid Prime heraus, das waren damals die besten Nintendo-Spiele für mich.

Erkunde als Samus die verschlungenen Wege und miteinander verbundenen Gebiete eines faszinierenden wie gefährlichen Planeten. Setze Samus‘ Fahigkeiten ein, darunter den bekannten Morph Ball und den Grapple Beam, um an schwer erreichbare Orte zu gelangen und so neue Wege zu entdecken. Samus‘ 3D-Einstand erscheint mit überarbeiteter Grafik, verbessertem Ton, freischaltbarer Konzeptgalerie und aktualisierten Steuerungsoptionen. Wie du dich durch das Abenteuer bewegen möchtest, bleibt ganz dir überlassen: Setze die neuen Doppel-Stick-Steuerung ein, ziele mit der intuitiven Bewegungssteuerung, bleibe bei der klassischen Steuerung oder verwende Elemente aus allen.

