Mein Tipp der Woche: Modern Family

Diese Woche gibt es mal wieder eine Serie, bei der wir vor ein paar Wochen einen Rewatch gestartet haben. Und weil Brooklyn Nine-Nine tatsächlich einige von euch nicht kannten, dachte ich mir, dass Modern Family sicher auch einige nicht kennen.

Es handelt sich dabei um eine Comedy-Serie, bei der ihr pro Folge das Leben von unterschiedlichen Familien aus unterschiedlichen Blickwinkeln seht. Bunt gemischt und teilweise sehr gut konstruiert, in einigen Folgen steckt auch sehr viel Tiefe drin.

Eine meiner Lieblings-Comedy-Serien, die sogar dazu geführt hat, dass Ed O’Neill in meinem Kopf nicht mehr in erster Linie Al Bundy ist, so wie ich ihn als Kind im TV kennengelernt habe, sondern als Jay Pritchett. Die Serie ist abgeschlossen, es gibt 10 Staffeln und das Finale ist noch gar nicht so alt. Und wo kann man das sehen?

Früher gab es Modern Family bei Netflix, doch Disney hat die Fox-Inhalte nach und nach zu Disney+ geholt und dort gibt es aktuell alle Staffeln im Abo. Wir haben das damals noch bei Netflix verfolgt, doch in den letzten Monaten wurden die Staffeln nach und nach entfernt (und aktuell gibt es laut meinem Stand keine Staffel mehr).

Es gibt insgesamt 250 Folgen, eine Folge ist ca. 20 bis 22 Minuten lang und keine Sorge, das ist ein gutes Finale. Und ich erspare euch den Weg zu IMDb: 8,5 Punkte.

