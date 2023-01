Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Willkommen zur neuen Ausgabe. Hier geht es zur letzten Ausgabe.

Mein Tipp der Woche: Brooklyn Nine-Nine

Diese Woche gibt es mal wieder einen Tipp für eine Serie und es ist eine meiner Lieblingsserien: Brooklyn Nine-Nine, was meistens als Brooklyn 99 geschrieben wird. Es ist eine Comedy-Serie aus den USA, die von 2017 bis 2021 gezeigt wurde.

Wurde? Ja, denn Ende 2021 erschien das Finale und die Serie wurde eingestellt. Das Finale gibt es seit ein paar Tagen bei Netflix, dort hat man die Serie exklusiv als Streaminganbieter im Portfolio. Die Serie selbst stammt allerdings von Universal.

Worum geht es? Um das alltägliche Leben im Review 99 in New York City. Das ist eigentlich schon alles, was ich sagen will. Die Serie lebt vor allem von einem sehr guten Humor und Insider-Gags, ich würde also auch immer bei Staffel 1 beginnen.

Wer eine kurzweilige Serie sucht, der ist hier genau richtig, für mich ist das neben Modern Family eine der besten Comedy-Serien aller Zeiten. Schade, dass sie ein Ende gefunden hat, aber lieber so, als irgendwann unnötig in die Länge gestreckt.

Wobei die letzte Staffel gezeigt hat, dass die Power doch noch da ist und ich nichts gegen ein bis zwei weitere Jahre hätte. Brookly Nine-Nine kann ich empfehlen und 8,4 Punkte bei IMDb sprechen auch dafür, dass die Serie auch anderen gefällt.

