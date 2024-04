Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Mein Tipp der Woche: No Rest for the Wicked

Ich bin ein sehr großer Fan der Ori-Spiele, ich würde die beiden Titel sogar in meine Top 10 der besten Spiele packen, die ich je gespielt habe. Mir ist die Kritik rund um Moon Studios bekannt, aber man hat hier ja laut eigenen Angaben dazugelernt.

Daher war ich auf den neuen Teil gespannt, der sich „No Rest for the Wicked“ nennt und diese Woche im Early Access gestartet ist. Das Spiel, welches ein bisschen wie eine Mischung aus Diablo und einem Soulslike wirkt, gibt es bisher aber leider nur bei Steam. Doch eigentlich kommt mir das derzeit doch ein bisschen gelegen.

Normalerweise spiele ich solche Titel lieber auf dem großen OLED TV, doch ich habe vor ein paar Tagen das Asus ROG Ally frisch gemacht. Dazu bald noch mehr.

Der erste Eindruck ist durchaus positiv, die Inszenierung gefällt, die Optik kommt sehr gut rüber und die ersten Minuten machen Spaß. Wobei die Performance das Asus ROG Ally hin und wieder in die Knie zwingt und das Spiel stark einbricht. Das wird vor allem bei den etwas anspruchsvolleren Kämpfen gerne mal sehr kritisch.

Man merkt, dass es noch nicht optimiert ist und für die Grafik doch sehr hohe Ansprüche an die Hardware hat. Daher bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob ich das im Handheld-Modus spielen möchte, auch wenn das eigentlich mein Ziel war.

Da eine optimierte Version für die PS5 aber sicher noch eine Weile dauern wird, bin ich am Überlegen und möchte No Rest for the Wicked über das Wochenende eine Chance geben. Vor allem die Atmosphäre des Spiels holte mich bisher durchaus ab.

Das Spiel kostet derzeit 40 Euro, den Preis für die Konsolenversion gibt es bisher aber noch nicht und wir haben auch noch kein Datum. Ich vermute, dass man bei Larian Studios gesehen hat, wie wichtig so ein Early Accesss sein kann und da es eine ganz neue Richtung für Moon Studios ist, möchte man jetzt zunächst lernen.

Das hier ist also kein langes Fazit und vor allem kein Test, ich möchte mich über das Wochenende und in den nächsten Wochen erst noch tiefer mit No Rest for the Wicked beschäftigen und das folgt dann später. Das ist nur ein erster Eindruck.

Doch so gut der bisher, abgesehen von der Performance, auch ist, es ist ein Spiel im Early Access und keine Version 1.0, das solltet ihr wissen. Erwartet hier also kein ausgewogenes und finales Spiel, daran arbeitet Moon Studios bis zum Release.

Vielleicht schaue ich mir das Spiel auch nur ein paar Stunden an und hebe mir den kompletten Durchlauf für eine finale Version auf der PlayStation 5 Pro auf, das wäre aktuell meine Wunschvorstellung. Nach den ersten zwei Stunden könnte das aber ein Titel sein, der im Releasejahr ganz oben auf meiner Liste bei Spielen landen wird.

