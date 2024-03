Mein Tipp der Woche: Anfänge des Nintendo Game Boy mit Zelda und Mario

Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Willkommen zur neuen Ausgabe. Hier geht es zur letzten Ausgabe.

Mein Tipp der Woche: Anfänge des Game Boy

Vor ein paar Tagen hat es mir das Video „Nintendo’s Portable Power: Super Mario Land & Zelda“ in meine Empfehlungen gespült, denn YouTube kennt mich da doch recht gut und weiß, dass ich auf alte Produkte von Nintendo direkt anspringe.

Es erzählt die Anfänge der portablen Ära von Nintendo, die ich mit Game & Watch zwar übersprungen habe (weil zu jung), aber ich bin mit einem Game Boy als Kind aufgewachsen. Und ich bin mit dem ersten Zelda und Mario für die Hosentasche aufgewachsen. Das folgende Video erzählt die Geschichte hinter den Spielen.

Was mir hier besonders gut gefallen hat, daher ist es auch mein Tipp der Woche, da es viele Videos dieser Art gibt: Der Kanal fokussiert sich oft auf das Konzept der Spiele und die technischen Herausforderungen (und die kreativen Lösungen dafür).

Als jemand, der mit diesen beiden Spielen (Super Mario Land und Zelda: Link’s Awakening) aufgewachsen ist, hat mich das Video extrem gut unterhalten. Es ist sicher auch ohne Vorwissen spannend, aber mit sind es hervorragende 17 Minuten.

