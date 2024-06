Mein Tipp der Woche: Paper Mario: Die Legende vom Äonentor

Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Willkommen zur neuen Ausgabe. Hier geht es zur letzten Ausgabe.

Mein Tipp der Woche: Paper Mario Remake

Diese Woche ist es wieder ein Spiel, denn derzeit habe ich dank Säugling fast nur Zeit für eine kleine Runde im Handheld-Modus. Die Nintendo Switch wird also mal wieder aktiv genutzt und da habe ich letzte Woche in „Paper Mario: Die Legende vom Äonentor“ reingeschaut, das Remake bekommt man schon für unter 50 Euro.

Es handelt sich hier um das zweite Spiel der Paper-Mario-Reihe, welches vor genau zwei Jahrzehnten veröffentlicht wurde und jetzt als Remake für die Nintendo Switch erhältlich ist. Das hier ist kein „typisches“ Mario (Jump’n’Run), sondern ein RPG und diese Mario-Spiele sind bekanntlich nicht so erfolgreich, wie die „Originale“.

Ich mag sie auch nicht so sehr, aber dieser Teil gilt als einer der besten der Reihe und ich habe ihn damals nicht gespielt und es bietet sich gerade wunderbar auf der Switch OLED im Handheld-Modus an. Zugegeben, wenn man gerade von Baldur’s Gate 3 kommt, ist das teilweise nicht ganz so spektakulär, aber es macht Spaß.

Das Gameplay funktioniert gut, der Humor gefällt, optisch sieht es vor allem auf OLED echt gut aus und es ist mal eine etwas andere Art, um die Welt von Nintendo mit Mario zu erleben. Falls euch die knapp 50 Euro aber auch noch zu viel sind, was ich bei einem Remake verstehen kann, dann wartet einfach mal ein Angebot ab.

