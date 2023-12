Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Willkommen zur neuen Ausgabe. Hier geht es zur letzten Ausgabe.

Mein Tipp der Woche: One Piece bei Netflix

Die Auswahl und Qualität der Serien wurde in den letzten Monaten (für uns, das ist ja sehr subjektiv) immer schlechter bei Netflix. Da die Abos parallel dazu immer ein bisschen teurer werden, buchen wir das Abo nur selten und holen dann nur in 1-2 Monaten alles nach (wie aktuell gerade) und schauen, was es noch so Neues gab.

In diesem Fall haben wir uns für One Piece entschieden, was ich bisher gar nicht kannte und in meiner Kindheit ein Thema war, aber man verfolgt ja nicht alles. Doch meine Frau kannte es und daher haben wir die erste Staffel einfach mal geschaut.

Worum geht es? Um Piraten und eine kleine Truppe, die das „One Piece“ (einen legendären Schatz) finden möchte. Es ist eine fiktive Welt mit Wesen und vor allem Menschen, die bestimmte Fähigkeiten haben. Mehr muss man hier nicht wissen.

Am Anfang fiel es mir teilweise etwas schwer, denn die Serie wirkt sehr oft etwas „drüber“. Einige Dinge wirken also am Anfang etwas lächerlich, vor allem, wenn man mit One Piece noch nie etwas zu tun hatte. Doch mit der Zeit lernt man das Team immer besser kennen und zum Ende baut die Serie überraschend viel Tiefe auf.

Einige Dinge wären vielleicht überflüssig, aber es gibt immerhin eine Vorlage, bei der es sich um einen Manga handelt. Da ist es nicht unüblich, dass Dinge komplett übertrieben sind und die Produzenten wollten sich hier an der Vorlage orientieren.

Ich habe es nach 3-4 Folgen abgehakt und damit abgefunden und vor allem die zweite Hälfte der Staffel hat mir dann sogar sehr gut gefallen. Das ist keine 9 oder 10 von 10 für mich, aber ich neige zur 8, was vor allem an den letzten Folgen liegt.

One Piece wirkt ein bisschen wie Fluch der Karibik, nur noch absurder. Es ist eine eher unterhaltsame Serie und man sieht ihr das hohe Budget an, es gibt sehr viele Sets, die extra aufgebaut und nicht komplett animiert wurden. Sowas findet man in der heutigen Zeit eher selten, hier hat das aber oft einen durchaus positiven Effekt.

Eine zweite Staffel ist bestätigt und ich wette, dass Netflix daran festhält und diese Serie, da sie wohl auch sehr erfolgreich bei Netflix ist, eine langfristige Zukunft hat.

