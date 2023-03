PlayStation VR2: Meine Top 5 der Spiele

Seit einigen Wochen begleitet mich die PlayStation VR2 im Alltag und ich habe ein paar Spiele ausprobiert und teilweise sogar durchgespielt. Das Angebot ist ehrlich gesagt überschaubar und teilweise von Oculus bekannt, aber das entwickelt sich mit Sicherheit noch. Ich setzte auf eine große Sony-Ankündigung im Sommer.

Doch wie sieht es aktuell aus? Lohnt sich das PSVR2-Headset? Das habe ich schon in meinem Testbericht geklärt, aber ich wollte ja noch ein paar Spiele empfehlen.

Das hier ist natürlich eine persönliche Liste und es handelt sich um kein Review der Spiele. Dieser Beitrag ist eher als Ergänzung gedacht, wenn man sich gerade das PlayStation VR2-Headset für die PlayStation 5 gekauft hat und erste Spiele sucht.

Ich werde die Entwicklung jetzt genau verfolgen und sicher immer mal wieder ein VR2-Spiel vorstellen. Vielleicht gibt es auch ab und zu ein solches Sammelsurium.

PlayStation VR2: Meine Top 5 Spiele

Star Wars: Tales from the Galaxys Edge

Nicht nur ein Muss für Star Wars-Fans, denn Tales from the Galaxys Edge ist ein wirklich unterhaltsames und spaßiges VR-Abenteuer, welches ich definitiv auf die Liste packen würde. Nicht das beste Star Wars-Spiel, das ist für mich Fallen Order, aber bei VR geht es manchmal um das Erlebnis und Star Wars bietet sich super an.

Das war eines der Spiele, die ich einfach nur mal ausprobieren und mit dem VR2-Headset testen wollte und ich weiß, dass es schon älter ist, aber ich würde sogar behaupten, dass es mir am meisten Spaß gemacht hat. Daher kommt es auch an erster Stelle, denn diese Reihenfolge hat eine Bedeutung (abgesehen von Platz 5).

Horizon Call of the Mountain

Als wirklich großer Fan der Horizon-Spiele habe ich mich am meisten auf diesen Titel gefreut, es ist immerhin der große AAA-Blockbuster für das Headset. Und Call of the Mountain ist auch gut, vor allem in der zweiten Hälfte, aber es fehlt etwas.

Das Spiel ist nicht extrem lang und wird mit teilweise endlosen Kletterpassagen doch nochmal ordentlich gestreckt. Es geht schon fast als Klettersimulator mit ein paar Schießübungen durch. Und das, obwohl es wirklich einige Momente gibt, die so sind, wie ich erwartet und erhofft habe. Nur zu spät im Spiel und eher selten.

Kann man mitnehmen, vor allem technisch sehr beeindruckend, aber das ist so ein typisches Deal-Spiel für sagen wir mal 40 Euro. Der Vollpreis eines PS5-Spiels hat zu hohe Erwartungen geweckt, die Horizon Call of the Mounaint nicht erfüllt hat.

Gran Turismo 7

Das ist kein eigenes VR-Spiel, es gab lediglich ein VR-Update und ihr steuert es auch mit dem normalen Controller. Gran Turismo hat mich aber ehrlich gesagt am meisten beeindruckt, denn der VR-Modus ist nicht nur gut umgesetzt, es wirkt ganz anders, wenn man die detaillierten Innenräume der Autos so nah erlebt.

Warum ist das Spiel dann nicht an erster Stelle? Nach ein paar Stunden habe ich mal wieder festgestellt, warum ich Gran Turismo 7 beim Release nach nur wenigen Stunden liegen ließ, obwohl ich solche Spiele mag. Man spürt, dass das Konzept auf In-App-Käufe ausgelegt ist. So ein Aufbau ist für 0815-Smartphone-Spiele okay.

Eines der besten Autorennspiele aller Zeiten und ein hervorragender VR-Modus, aber so ein schlechtes Geschäftsmodell. Und wenn ich sehe, dass ich gewisse Autos nur nach extrem viel Zeit bekommen werde, es sei denn, ich gebe nochmal Geld bei einem Vollpreistitel aus, dann sinkt die Motivation doch sehr schnell.

Schade, das ärgert mich jetzt noch mehr, da der VR-Modus verdammt gut ist.

Resident Evil Village

Zu Resident Evil muss ich wohl nicht viel sagen und Village ist ein sehr guter Titel der Reihe. Wer Horror-Spiele mag, der wird sie in VR lieben. Das Erlebnis kann man gar nicht beschreiben und auch der Trailer weiter unten wird euch kein Gefühl für Resident Evil Village VR geben, sowas kann man eigentlich nur mal ausprobieren.

Achja, hier ist mir noch ein Detail aufgefallen, was ich auch unterschätzt habe. Man sieht ja gerne nur die Hände in VR, hier aber auch die Arme. Das gefällt mir besser. Schwebende Hände wirken oft unnatürlich, das hier ist aber echt gut umgesetzt.

Resident Evil Village VR habe ich bisher übrigens eher kurz angespielt, da wollte ich nur ein Gefühl für die Stimmung bekommen. Das werde ich aber definitiv beenden und dann wird es da mit Sicherheit auch zeitnah einen weiteren Beitrag geben.

Moss Book 1 & 2

Dieses kleine Abenteuerspiel ist sowas wie ein Geheimtipp, wobei ich mir da gar nicht so sicher bin, denn das Spiel ist schon älter und schon von der PSVR bekannt. Und auch die Oculus- und PC-Nutzer bewerten diese beiden Spiele sehr positiv.

Mir war Moss bisher nicht bekannt und ich habe zwar einen Review-Code erhalten, aber es doch etwas ignoriert, da mich das Icon nicht gerade eingeladen hat. Doch das war ein Fehler und diese beiden Spiele werde ich mit Sicherheit noch beenden.

