Mein Tipp der Woche: The Bear bei Disney+

Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Mein Tipp der Woche: The Bear

Ich weiß, dass ich relativ spät beim Hype rund um The Bear dabei bin, aber ich muss sogar zugeben, dass ich die Serie trotz vieler Memes, Preise und Co. nicht auf meinem Schirm hatte. Das grundsätzliche Thema (Restaurant) reizte nicht.

Doch meine Frau wollte sie unbedingt schauen und daher haben wir jetzt, kurz vor dem Start der neuen Staffel im Juni, die ersten beiden Staffeln nachgeholt. Wobei das eigentlich wie eine große Staffel wirkte, die man in zwei Parts aufgeteilt hat.

Worum geht es? Ihr verfolgt in „The Bear: King of the Kitchen“ den Koch Carmy, der ein Restaurant eröffnen möchte. Mehr will ich nicht sagen, aber das steht eigentlich auch gar nicht so sehr im Fokus, es geht sehr stark um menschliche Beziehungen.

Ich muss gestehen, dass ich den Hype auch nicht nachvollziehen konnte und nach der ersten Staffel überlegte, ob ich das weiter verfolgen möchte. Doch das änderte sich in der zweiten Staffel schlagartig, die vor allem zum Ende verdammt gut wird.

Der Wendepunkt kam mit Folge 6 und mein Highlight war Folge 7, die auch mit 9,7 Punkten bei IMDb die beste Folge der Serie ist. Die ersten 5 Folgen waren schon besser als die erste Staffel, doch die zweite Hälfte der Staffel ist ein Highlight.

Mir ist The Bear manchmal etwas zu hektisch und „künstlerisch“, man merkt, dass sich die Produzenten hier austoben durften. The Bear ist eine Dramedy-Serie, ich muss aber sagen, dass sie mehr Drama als Comedy ist, erwartet hier kein Scrubs.

Doch ich kann The Bear mittlerweile empfehlen, was ich nach der ersten Staffel nicht behauptet hätte. Falls es euer Interesse geweckt hat: The Bear ist eine Serie von FX, die in Deutschland als Star Original bei Disney+ gestreamt werden kann.

