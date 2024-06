Mein Tipp der Woche: Europawahl 2024

Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Willkommen zur neuen Ausgabe. Hier geht es zur letzten Ausgabe.

Mein Tipp der Woche: Europawahlen

Heute gibt es mal keinen technischen Tipp, heute geht es um die Europawahl 2024. Heute kann gewählt werden und das noch bis 18 Uhr, falls ihr also vielleicht mit dem Gedanken spielt, diese Wahl zu ignorieren, dann lasst euch doch bitte umstimmen.

Da mittlerweile sehr viel auf europäischer Ebene entschieden wird, was uns direkt als Bund betrifft, sind es sehr wichtige Wahlen, die man nicht ignorieren sollte. Mir ist auch egal, was ihr wählt, darum soll es hier nicht gehen, wichtig ist aber, dass man eine Demokratie lebt, denn das ist im Jahr 2024 noch nicht selbstverständlich.

Also, geht wählen!

-->