Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Mein Tipp der Woche: The Last of Us (Serie)

Diese Woche ging The Last of Us zu Ende und mit Folge 9 erschien am Sonntag das Finale bei HBO und ist seit Montag bei WOW verfügbar. Dort haben wir die Staffel auch immer am Montag geschaut und ich hoffe, dass Sky in diesem Jahr endlich mal eine bessere Streaming- und Soundqualität einführt – es wird Zeit!

Ich hätte mir The Last of Us gerne mit maximaler Qualität angeschaut, aber es ist auch so eine Empfehlung und ich weiß, dass viele nicht so viel Wert darauf legen.

The Last of Us verfolgt die Geschichte von Joel und Ellie in einer Zombie-Welt, aber viele werden im Laufe der Serie gemerkt haben, dass Zombies keine große Rolle spielen. In der Serie sogar noch weniger als im Spiel. Es geht um Beziehungen und um Entscheidungen in einer Welt, die hart und unfair ist. Und das ist gut umgesetzt.

Mein Highlight bleibt Folge 3 als eine der besten Episoden, die ich je in einer Serie gesehen habe. Das Finale war okay, aber ich fand es etwas zügig umgesetzt. Nicht im Stil von Game of Thrones, aber meine Frau hat die Spiele nicht gespielt und war nicht so tief in der Materie und fand die Wendung in Folge 9 etwas zu hektisch.

Stimme ich zu, 10 oder sogar 12 Episoden hätten der Serie nicht geschadet, aber eine Folge ist vermutlich extrem teuer. Ich bin aber froh, dass sie das zweite Spiel nicht in eine Staffel packen, das hat sogar genug Material für zwei volle Staffeln.

The Last of Us ist eines meiner Lieblingsspiele, vor allem die Kombination aus Part 1 und Part 2 (auch wenn viele Fans „die eine“ Entscheidung von Part 2 hassen). Ich mochte sie und fand sie mutig und vor allem in der zweiten Hälfte extrem stark.

Es soll hier aber nicht um das Spiel gehen, heute geht es um die Serie, die ich jedem empfehlen kann. Und lasst euch nicht von Zombies abschrecken, wenn ihr sowas nicht mögt, für meinen Geschmack wurden sie sogar zu sehr gestrichen.

Eine gute Adaption von einem Original, das findet man nicht so oft. Man spürt aber auch, dass Neil Druckmann von Naughty Dog (Entwicklerstudio hinter The Last of Us) an der Produktion beteiligt war. Und daher ist das auch mein Tipp der Woche.

