The Last of Us: Staffel 3 schon indirekt bestätigt

Das Finale von The Last of Us ist da und somit endet die erste Staffel einer Serie, die viel Lob bekommt und wie die Spiele ein Highlight ist. Sie erzählt das erste Spiel in 9 Episoden und schon seit Januar ist bekannt, dass eine zweite Staffel kommt.

The Last of Us: Staffel 3 bei HBO geplant

Doch wie sieht es mit Staffel 3 aus, wird es eine dritte Staffel geben? Ja, das haben Neil Druckmann und Craig Mazin im Interview mit GQ verraten. Doch die Sache ist ein bisschen komplizierter und wer gar keine Spoiler möchte, der klickt jetzt weg.

Während Staffel 1 also The Last of Us Part 1 erzählt, das erste Spiel, so wird man The Last of Us Part 2 nicht in einer Staffel abhaken können. Habe ich mir schon fast gedacht, denn das war selbst für das erste Spiel sportlich und wurde oft gekürzt.

HBO wird also (vermutlich) das zweite Spiel auf zwei Staffeln aufteilen und Bella Ramsey bleibt als Ellie erhalten – sofern die möchte. Und wann kommt die zweite Staffel? Vielleicht 2024, aber es wäre auch gut möglich, dass sie 2025 erscheint.

The Last of Us: Staffel 4 oder 5 möglich

Es steht im Raum, dass The Last of Us Part 3 in Entwicklung ist und die Entwickler sprechen von einem großen Jahr für die Marke, ich würde also auch auf eine vierte oder fünfte Staffel tippen. Hängt natürlich davon ab, wie umfangreich ein neuer (und vermutlich auch letzter) Teil von The Last of Us für die PlayStation ausfällt.

Ich hätte nichts dagegen, wenn uns diese Serie eine Weile begleitet und man die hohe Qualität behält. Und ich vermute, dass Naughty Dog und HBO schon einen ganz konkreten Plan für den Ablauf haben, sowas wird nicht spontan entschieden.

