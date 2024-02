Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Mein Tipp der Woche: Loki bei Disney+

Die Qualität des Marvel Cinematic Universe hat für mich nach dem Avengers-Finale massiv nachgelassen und ist in Phase 4 regelrecht abgestürzt. Doch nicht nur das, durch die neuen Serien bei Disney+ wurde die Marvel-Welt auch extrem komplex.

Welche Serie ist für die Zukunft wichtig, um die Geschichte zu verstehen? Welcher Film ist entscheidend? Es gibt zu viel und viele Inhalte, die man schauen muss, die mittelmäßig sind. Loki ist für mich die große Ausnahme bei den Marvel Studios.

Staffel 1 hat mir damals schon sehr gut gefallen, aber da die Marvel-Qualität in der Zeit danach abnahm, haben wir viele Inhalte nicht mehr direkt geschaut. Staffel 2 erschien schon im November bei Disney+, wir haben es aber erst jetzt geschaut.

Meine Erwartungen waren gering, sehr gering. Gut, haken wir es ab, vielleicht ist das ja noch passabel, das dachte ich. Doch dann wurde ich komplett überrascht, denn das ist der beste Marvel-Inhalt der letzten Jahre, vor allem das große Finale.

Ich habe mich auch nicht vorher informiert und erst danach gesehen, dass sich die letzte Folge sogar bei 9,5 von 10 Punkten bei IMDb eingependelt hat. Verständlich, vor allem die letzten beiden Folgen der zweiten Staffel haben mir gut gefallen.

Marvel, wie ich es kannte und mochte. Und übrigens auch entscheidend für die Zukunft der Serien und Filme, jedenfalls war das mal so geplant, da Kang eine sehr zentrale Rolle in Loki spielt. Und auch die TVA wird bald noch eine Rolle spielen.

Wer also Serien und Filme von Marvel schaut, der kommt nicht um Loki herum. Und ich finde es nach dieser Serie fast schon schade, dass Jonathan Majors nicht mehr dabei ist. Berechtigt, gar keine Frage, da gibt es keine Zweifel, ich hätte ihn auch an Stelle von Disney herausgeworfen, aber er spielt seine Rolle in Loki hervorragend.

Nach Ant-Man and the Wasp: Quantumania war es mir egal, jetzt bin ich gespannt, was Disney macht, also ob sie Kang neu besetzen oder den Bösewicht ändern. Es deutet sich an, dass man auf einen anderen Endgegner setzt, was aber durchaus komplex wird, denn Kang wurde in Phase 5 bisher durchaus sehr groß aufgebaut.

Diese Entwicklung schadet Loki aber nicht, ich kann die Serie sehr empfehlen. Es gibt auch nur (jeweils) 6 Folgen, der Fokus lag spürbar auf Qualität, diese hat das Level der alten Marvel-Filme. Tom Hiddleston und Owen Wilson sind außerdem ein fantastisches Duo, bei dem ich hoffe, dass es uns irgendwie erhalten bleibt.

Loki könnt ihr exklusiv bei Disney+ schauen, die Serie ist abgeschlossen und fühlt sich auch wie eine große Staffel mit 12 Folgen an, die in zwei Hälften aufgeteilt wurde. Es gibt ein zufriedenstellendes Finale, auch wenn noch nicht alle Details aufgelöst werden, aber die Handlung ist eben entscheidend für die Marvel-Zukunft.

Die Produzenten haben aber betont, dass sie eine abgeschlossene Geschichte bei Loki erzählen wollten und eine dritte Staffel unsicher sei. Da Loki aber sehr beliebt und erfolgreich bei Disney+ ist, würde ich das nicht komplett ausschließen.

