Microsoft veröffentlicht Juni Firmware-Update für die Xbox-Plattform

Microsoft hatte vor einigen Monaten offiziell bestätigt, dass die Entwicklung des Xbox-OS wieder intensiviert wird. Seither hat das Unternehmen mehrere Firmware-Updates veröffentlicht, Besitzer einer Xbox Series X|S und Xbox One können zudem ab sofort auf das Juni Firmware-Update zugreifen.

Das Firmware-Update umfasst mit einigen neuen Funktionen wie eine neue Xbox Startup-Animation und eine verbesserte Ansicht der egeinen Games-Biblitohek daherkommt.

Zusätzlich wurde die Auflösung der Game Box-Art und Benutzerkonto-Bild auf der Xbox Series X auf 4K erhöht, sodass die Bilder schärfer angezeigt werden. Weitere Änderungen und Verbesserungen lassen sich in den Relase Notes einsehen.

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