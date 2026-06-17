Firmware und Updates

Microsoft veröffentlicht Juni Firmware-Update für die Xbox-Plattform

Autor-Bild
Von
|
Xbox Series X Controller Header

Microsoft hatte vor einigen Monaten offiziell bestätigt, dass die Entwicklung des Xbox-OS wieder intensiviert wird. Seither hat das Unternehmen mehrere Firmware-Updates veröffentlicht, Besitzer einer Xbox Series X|S und Xbox One können zudem ab sofort auf das Juni Firmware-Update zugreifen.

Das Firmware-Update umfasst mit einigen neuen Funktionen wie eine neue Xbox Startup-Animation und eine verbesserte Ansicht der egeinen Games-Biblitohek daherkommt.

Zusätzlich wurde die Auflösung der Game Box-Art und Benutzerkonto-Bild auf der Xbox Series X auf 4K erhöht, sodass die Bilder schärfer angezeigt werden. Weitere Änderungen und Verbesserungen lassen sich in den Relase Notes einsehen.

Xbox Logo Header 2025

Xbox Game Studios: Microsoft schockt die Branche

Es haben sich bereits massive Änderungen und Entlassungen bei den Xbox Game Studios angedeutet und jetzt hat das „Blutbad“ bei…

16. Juni 2026 | Jetzt lesen →

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗

Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Firmware und Updates / Microsoft veröffentlicht Juni Firmware-Update für die Xbox-Plattform
Weitere Neuigkeiten
Entwickler von Cyberpunk und Witcher führen Woke-Gegner vor
in Gaming
Google Home Speaker: Wir haben ein Datum (und schlechte Nachricht)
in Smart Home
Porsche legt Taycan neu auf: Das Elektroauto wird zum „Verbrenner“
in Mobilität
Nothing OS 5.0: Beta-Testprogramm wird wohl bald starten
in News
Eine gute Nachricht für das Apple iPhone 18
in Smartphones
Telekom feiert sich als 5G-Marktführer in Deutschland
in Telekom
Neuer Beats-Kopfhörer: Apple macht sich über die FIFA lustig
in Audio
BMW i3: Elektrischer 3er startet überraschend früh bei Händlern
in Mobilität
Die EU legt nach: Apple iCloud wird untersucht
in Dienste
Xbox Marketing 2024
Ende der Xbox? „Das Vertrauen ist komplett weg“
in Gaming