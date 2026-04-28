Xbox Series X und S im Fokus: Entwicklung des Xbox-OS wird (wieder) intensiviert

Die Xbox-Plattform hat in den letzten Jahren einige Höhen und Tiefen erlebt. Mit der neuen Ernennung von Asha Sharma als neue Chefin der Gaming- und Xbox-Sparte durchläuft sie nun einen vermeintlichen Kurswechsel.

So wurde der Preis des Xbox Game Pass nach unten angepasst, das Projekt Helix wird intensiv weitergeführt und es wird wieder über Exklusivspiele nachgedacht. Zudem soll die Entwicklung des Xbox-OS auf der Xbox Series S und X wieder in den Fokus gerückt werden.

Xbox durchläuft einen Kurswechsel

In den letzten Monaten ist es bei der Entwicklung etwas ins Stocken geraten. Updates für die Konsolen waren eher selten zu finden, abgesehen von einigen sicherheitsrelevanten oder sonstigen Anpassungen. Das soll sich jetzt aber ändern.

Gegenüber dem Online-Gaming-Portal GameFile hat sich Asha Sharma dazu geäußert, dass man wieder intensiver in die „Gen9” investieren will. Zudem will man bis zum Jahresende regelmäßiger „Xbox Series S/X Console Updates” veröffentlichen.

“We have formed a team [and] we’re investing in console features,” Sharma said. “We are standing up the muscle to make sure that all of our performance and reliability and quality is great. We are investing in it as a first-class experience again, and we want to make sure that all the players who want to be on Gen 9 are on Gen 9 with a great console with regular updates.” “I think that the Gen 9 is a great piece of hardware, and we want to make sure that gameplay and the platform experience is excellent. We know we just haven’t invested as much there and so we’re getting back to that.”

Auch wenn mit Projekt Helix bereits die nächste Konsolengeneration ansteht, sind das für Besitzer einer Xbox Series X oder S gute Nachrichten. Davon profitiert natürlich auch die zukünftige Xbox-Generation im Allgemeinen: Sicherlich werden sich viele der kommenden Entwicklungen auf Projekt Helix übertragen lassen.

Und selbst wenn das Projekt Helix im Handel erscheint, glaube ich fest daran, dass die Xbox Series X und S weiterhin parallel angeboten werden. Insbesondere da die neue Xbox wohl in ihrer Natur ein PC mit einem Xbox-Branding ist, ein anderes Publikum bedient und ziemlich teuer wird.