Fintech

N26-App: Registrierung für Altersvorsorgedepot möglich

René Hesse
Von

Die Neobank N26 bereitet ein staatlich gefördertes Altersvorsorgedepot vor und ermöglicht ab sofort die Vorregistrierung in ihrer App.

Die Neuerung wird mit Version 4.63 der iOS-App angekündigt. Dort gibt N26 bereits einen ersten Ausblick auf das geplante Angebot, das ab Januar 2027 verfügbar sein soll. Gleichzeitig kündigt die Bank an, ihre flexiblen Geldmarktfonds künftig für sämtliche Kontomodelle zu öffnen. Weitere Einzelheiten dazu sollen folgen.

N26: Altersvorsorgedepot mit staatlicher Förderung

Das geplante Altersvorsorgedepot soll langfristiges Investieren für die Rente mit staatlichen Zuschüssen verbinden. Laut den Angaben in der N26-App können berechtigte Sparer bei einer jährlichen Einzahlung von 1.800 Euro bis zu 540 Euro Förderung erhalten. Zusätzliche Zulagen sind für Berufseinsteiger und Eltern vorgesehen.

N26 stellt bereits zwei mögliche Depotvarianten vor:

  • Standarddepot: Ein zweckgebundenes, vollständig automatisiertes Portfolio, bei dem Anleger ihre Investments nicht selbst zusammenstellen müssen.
  • Selbstentscheiderdepot: Anleger können ihr Portfolio eigenständig aus geeigneten ETFs zusammenstellen und ihre Anlagestrategie selbst bestimmen.

Das Altersvorsorgedepot ist Teil der geplanten Reform der privaten Altersvorsorge in Deutschland. Anders als bei einem gewöhnlichen Wertpapierdepot sollen staatliche Förderung und steuerliche Vorteile den langfristigen Vermögensaufbau unterstützen. Dafür gelten allerdings besondere gesetzliche Regeln, insbesondere bei der späteren Auszahlung.

Noch fehlen bei N26 konkrete Angaben zu Gebühren, verfügbaren ETFs und den genauen Vertragsbedingungen. Eine Vorregistrierung ist deshalb zunächst nur eine Interessenbekundung und noch kein Depotabschluss.

Interessant ist vor allem die Kombination aus staatlicher Förderung und selbst ausgewählten ETFs. Wie attraktiv das N26-Angebot tatsächlich wird, dürfte sich aber erst beurteilen lassen, wenn die Kosten und Anlagebedingungen feststehen.

Zu N26 →

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