Wie gewohnt hat der Online-Videodienst Netflix seine Neuheiten für den kommenden Monat angekündigt. Wir geben euch einen Überblick über die Neuzugänge.

Das Video-on-Demand-Archiv von Netflix wird wie jeden Monat mit neuen Serien und Filmen gefüllt. Mit dabei sind nicht nur Eigenproduktionen, sondern auch einige Lizenztitel. Über die Neuzugänge des kommenden Monats informiert das Unternehmen regelmäßig. Diese Übersicht geben wir hier in Listenform an euch weiter.

Die nachfolgende Aufzählung enthält die Titel der Inhalte, das Startdatum, das Genre sowie eine Kurzbeschreibung. Diese Details hat Netflix zu den jeweiligen Inhalten veröffentlicht.

Das sind die Dezember-Neuheiten 2026 bei Netflix

Netflix Serien

Trinity – 01.12.2026 – Thriller

Als eine Marineoffizierin den Verteidigungsminister näher kennenlernt, kommt sie Geheimnissen auf die Spur, die ihn mit einer globalen Bedrohung in Verbindung bringen könnten.

Stolz und Vorurteil – 03.12.2026 – Drama

In dieser originalgetreuen, aber erfrischenden Adaption des Klassikers trotzen Elizabeth Bennet und Mr. Darcy ersten Vorurteilen und kommen sich immer näher.

Fremde Erde – 17.12.2026 – Drama

Als eine liebende Mutter und ihre Familie in die USA zurückkehren müssen, tauchen Leidenschaften wieder auf, die ihre indisch-amerikanische Gemeinschaft erschüttern.

Lebe dein bestes Leben – 18.12.2026 – Comedy

Bei einer Londoner Ecofood-Firma geraten zwei abgebrannte beste Freunde in wilde Missgeschicke, als sie versuchen, im Job und der Liebe Erfolg zu haben.

HONEY TRAP – 01.12.2026 – Reality TV

Wahre Liebe, Affären, Betrug, Hosts-Clubs: Sechs Promis geraten ins Visier von romantischen Intrigen voller Wendungen, die sich langsam zusammenfügen.

Collect & Praise – 01.12.2026 – Comedy

Der Glaube steht hinten an, als sich ein geldgieriger Pastor und sein unberechenbarer Diakon mit Intrigen ihren Weg durch Skandale, Chaos und Kontroversen bahnen.

Der perfekte Chef – 02.12.2026 – Comedy

Im Herzen der italienischen Autoindustrie ringt der eigensinnige Leiter einer Lenkradfabrik um die Kontrolle über den Familienbetrieb – und sein eigenes Leben.

Empress of Flames – 03.12.2026 – Drama

Als ein skrupelloser Prinz Thipayas Thron ergreift, will Prinzessin Ananthip ihre Familie rächen und alles zurückerobern, was ihr gestohlen wurde.

En diciembre llegaban las brisas – 04.12.2026 – Drama

In dieser Liebesgeschichte unter Freundinnen begehren vier Frauen der kolumbianischen Oberschicht gegen die Konventionen auf und nehmen ihr Schicksal selbst in die Hand.

Love is Blind: South Africa – 04.12.2026 – Reality TV

Macht Liebe in Mzansi blind? Dineo und Solo Langa begleiten südafrikanische Singles, die sich kennenlernen, ohne sich zu sehen, und auf die Liebe fürs Leben hoffen.

Selling Sunset: Staffel 10 – 04.12.2026 – Reality TV

Vier ehrgeizige Maklerinnen stoßen zum Team der Oppenheim Group dazu. Die Promi-Kundschaft gibt sich weiterhin die Klinke in die Hand und es beginnt eine neue Ära voller Bürodrama.

The Gift – 05.12.2026 – Drama

Als ein glückloser Coach plötzlich die Gabe entwickelt, Baseballtalente zu erahnen, will er ein schwächelndes Highschool-Team zum Sieg führen.

Tuiskoms – Willkommen in Wilderness: Staffel 2 – 08.12.2026 – Drama

Während Fleur und Werner ihre Hochzeit planen, verändert eine überraschende Nachricht alles. Eine Frau mit dunkler Vergangenheit sucht in Wilderness einen Neuanfang.

Rauls – Die Scammer – 09.12.2026 – Drama

Gabriel ist pleite und wird von Familienschulden erdrückt. Er gerät in Versuchung, sich kriminellen Freund*innen anzuschließen, die dank Online-Betrug ein Luxusleben führen.

Der Aufruhr – 09.12.2026 – Drama

Ein abgebrühter Häftling und ein aufstrebender Politiker müssen im demokratischen Polen 1989 ein Blutvergießen in der Strafanstalt in Mroki verhindern, wo alte Sitten herrschen.

The Murder of JonBenét Ramsey – 10.12.2026 – Drama

Patsy und John Ramsey trauern um ihre ermordete Tochter, während fehlerhafte Ermittlungen inmitten von Konflikten und Medienrummel aufgedeckt werden.

YOLANTHE: Staffel 2 – 10.12.2026 – Reality TV

Trotz eines Traumas und Hürden beim Bau ihres Traumhauses in L. A. bleibt Yolanthe fest entschlossen, sich und Xess das erwünschte Leben aufzubauen.

Tantara – 11.12.2026 – Drama

Freund*innen aus ärmlichen Verhältnissen nutzen ihre Chance im Glanz und Glamour der südkoreanischen Showbiz-Szene der 1970er und kämpfen mit eisernem Willen um den Ruhm.

Sunshine Girls – 15.12.2026 – Drama

Nach dem Umzug von New York nach Kalifornien landet Olivia an der Valley High. Influencerin Riley und Pferdefan Taylor mischen ihr erstes Jahr auf.

My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman: Staffel 7 – 15.12.2026 – TV Variety & Talk Shows

Dave startet mit Matt Damon, Julia Roberts, Jimmy Kimmel und der Free-Solo-Legende Alex Honnold in eine ungefilterte Staffel voller offener und skurriler Interviews.

Der Käfig: Staffel 2 – 16.12.2026 – Action

Curtis ist der neue Stern am MMA-Himmel und für Großes bestimmt – doch Neid, Verrat und erbitterte Rivalitäten könnten ihm zum Verhängnis werden.

Os Crentes – 16.12.2026 – Comedy

Ein junges Paar lädt eine kleine Gruppe zu sich nach Hause ein – doch dann herrschen Chaos und unerwartete Gäste in dieser Komödie, die Stand-up-Comedy und Fiktion miteinander verbindet.

O Saathi Re: The Shape of Desire – CH, AT: 04.12.2026; 17.12.2026 – Drama

Als Karan herausfindet, dass seine Frau Roshni eine Affäre hat, steht er trotzdem zu ihr – obwohl es ihn zerstört.

Quiztopia – 17.12.2026 – Drama

Bei einem Sieg werden Wünsche wahr. Bei einer Niederlage folgt Zwangsarbeit. In einem alternativen Japan bricht Chaos aus, als Rebell*innen einen Quizshow-Moderator anvisieren.

Was zutage tritt – 17.12.2026 – Drama

Als ein Mordfall auf dem Schreibtisch eines furchtlosen Journalisten landet, kommen die Geheimnisse und verworrenen Verbindungen einer verschlafenen Kleinstadt ans Tageslicht.

Maestro in Blue: Staffel 4 – 18.12.2026 – Drama

Zurück auf Paxos blicken Orestis und Klelia in eine ungewisse Zukunft, da Sofias kriminelle Machenschaften ihre Familie auf Kollisionskurs mit einer trauernden Witwe bringen.

Raising The Cannons – 18.12.2026 – Reality TV

In dieser Reality-Serie lässt Superstar Nick Cannon alle Hüllen fallen und gibt Einblicke in das heiß diskutierte Patchwork-Drama mit den sechs Müttern seiner zwölf Kinder.

Les caméras cachées de François Damiens – 18.12.2026 – Reality TV

Nach mehr als zehn Jahren Abwesenheit sorgt François Damiens wieder für Verwirrung, Provokation und Verzweiflung mit versteckter Kamera.

Emily in Paris: Staffel 6 – 24.12.2026 – Comedy

Emily startet in eine neue Ära voller Ehrgeiz und Romantik mit mutigen Entscheidungen, die ihre Loyalität und ihr Traumleben in Paris auf die Probe stellen.

Die Åre-Morde: Staffel 2 – 20.12.2026 – Thriller

Ein Jahr nach ihrem Umzug nach Åre wird Hannas Partnerschaft mit Daniel auf eine harte Probe gestellt, als sie den Tod einer polarisierenden Geschäftsfrau untersuchen.

Later Daters: Eine zweite Chance für die Liebe: Staffel 2 – 30.12.2026 – Documentary

In dieser heiteren Reality-Serie wagen fünf prominente Singles im besten Alter ein Dating-Comeback und hinterfragen alte Muster, um die wahre Liebe zu finden.

Netflix Filme

In a Holidaze – 02.12.2026 – Romance

Mae ist in einer Weihnachtszeitschleife gefangen und erlebt denselben Familienurlaub immer wieder. Für ihre Wunschzukunft muss sie ihrem langjährigen Schwarm ihre Liebe gestehen.

Bad Day – 11.12.2026 – Comedy

In dieser Komödie mit Cameron Diaz muss die alleinerziehende Mutter Joy am schlimmsten Tag ihres Lebens darum kämpfen, ein Versprechen einzuhalten.

Give Me Some Sugah – 16.12.2026 – Drama

Als eine Frau aus Chicago alles für ihre Traum-Bäckerei riskiert, wird sie mit einer Schicksalsbegegnung belohnt. Nach Lenore Lindseys Geschichte.

Ray Gunn – 18.12.2026 – Sci-Fi

In der retrofuturistischen Stadt Metropia gerät Privatdetektiv Raymond Gunn in einen Fall mit Aliens, Mord und dem Multimediastar Venus Nova.

The Further Mis-Adventures of Cliff Booth – 23.12.2026 – Comedy

Brad Pitt glänzt als Stuntman, der 1977 in L. A. von Gelegenheitsjobs und gefährlichen Gefälligkeiten lebt. David Fincher führte Regie nach einem Drehbuch von Quentin Tarantino.

Secrets – 03.12.2026 – Drama

Die ehemalige Sexarbeiterin Parni hat für ihre Tochter ein ruhiges Leben aufgebaut. Doch ihr gewalttätiger Ex kehrt zurück und droht, alles zu zerstören, wofür sie gekämpft hat.

My Crazy Feminist Girlfriend – 03.12.2026 – Romance

In dieser Rom-Com nach dem koreanischen Erfolgsroman wird die geliebte Ex eines Mannes zur Feministin, die hinsichtlich Liebe und Rechte keine Kompromisse eingeht.

Permafrost – 10.12.2026 – Action

Als ein tödliches Virus in die falschen Hände gerät, muss ein ungleiches Ermittlerduo einen Anschlag während der Nobelpreisverleihung verhindern.

In Waves – 11.12.2026 – Drama

In der Surfergemeinde Südkaliforniens schöpfen zwei verliebte Jugendliche nach einem Schicksalsschlag Kraft aus ihrem Freundeskreis und dem Meer.

Im Namen der Anderen – 11.12.2026 – Thriller

Auf dem Polizeirevier enthüllt ein Mann einen Plan, der ein perfides Spiel in Gang setzt, das mit einem scheinbar unmöglichen Mord verbunden ist.

Die Champions – 15.12.2026 – Drama

Nach einem öffentlichen Wutausbruch muss ein Basketballtrainer Sozialstunden ableisten und ein Team von Spieler*innen mit kognitiven Einschränkungen für ein Turnier trainieren.

Another Disaster Holiday – 16.12.2026 – Comedy

Als der neue Freund seiner Ex die Herzen seiner Kinder gewinnt, schmiedet Joseph einen chaotischen Plan, um sich in deren Urlaub einzuschleichen.

Schrecklichen Glückwunsch – Demnächst verfügbar – Comedy

Inmitten von Eheproblemen und einer abgesagten Geburtstagsfeier wird ein Paar von unerwarteten Gästen, u. a. einem Medium, besucht, die für Chaos sorgen.

Mission: Cross 2 – Demnächst verfügbar – Action

Kaum kehrt der Alltag ein, wartet auf einen Ex-Agenten und Hausmann sowie seine Frau, eine Ermittlerin, eine Geheimmission: Sie müssen einen Königsschatz aus der Joseonzeit finden.

Netflix Dokumentationen

an open field – 01.12.2026 – Documentary

Jahre nach dem Absturz einer Boeing 737 in der Nähe eines äthiopischen Dorfes finden die Bewohner*innen und eine trauernde Familie in dieser preisgekrönten Doku Trost und Heilung.

Der Zweite Weltkrieg: Hinter feindlichen Linien – 02.12.2026 – Documentary

Anhand restaurierter Aufnahmen und Zeitzeugenberichte werden die Tapferkeit und die Missionen einer US-Einheit vom D-Day bis zum Kriegsende dargestellt.

Marcos: Otro mundo es posible – 02.12.2026 – Documentary

Ein maskierter Mann wurde 1994 zum Gesicht des Zapatista-Aufstands. Diese Doku beleuchtet die bis heute anhaltende Widerstandsbewegung am Beispiel von Subcomandante Marcos.

Jão: Memórias Póstumas – 03.12.2026 – Documentary

Nach einer langen Pause und dem plötzlichen Tod seines Vaters kehrt Jão, einer der größten Popstars Brasiliens, auf die Bühne und zu der Musik zurück, die er einst aufgeben wollte.

Der 14. – 04.12.2026 – Documentary

Diese Doku der Oscar-Kandidatin Ava DuVernay („Der 13.“) beleuchtet die Prinzipien des 14. Verfassungszusatzes mit der Frage: Wer darf dazugehören?

Wer ermordete die Witwe des Bankers? – 04.12.2026 – Documentary

Diese Dokumentation beleuchtet, wie ein Mord in einer spanischen Multimillionärsfamilie deren scheinbar makellose Fassade zerstörte und tiefgehende Rivalitäten ans Licht brachte.

Der größte Redenschreiber aller Zeiten – 08.12.2026 – Documentary

Clarence B. Jones, Anwalt und Redenschreiber von Martin Luther King Jr., spricht über seine Opfer für den Aktivismus und überraschende Wahrheiten der Geschichte.

Jean-Michel Basquiat – 11.12.2026 – Documentary

In unveröffentlichten Werken, seltenen Aufnahmen und Interviews mit Freund*innen und Familie zeigt sich der Mensch hinter dem legendären Künstler Jean-Michel Basquiat.

A Deadly Affair: Der Fall Pamela Smart – 16.12.2026 – Documentary

Nach dem Mord an Pamela Smarts Ehemann, entwickelt ihre Beziehung zu einem Schüler zentrale Bedeutung in dem Fall, der eine ganze Nation in Atem hält und den diese Doku beleuchtet.

Jenseits der Gesellschaft – 18.12.2026 – Documentary

Der Flugzeugabsturz in den Anden 1972 war erst der Anfang. In dieser Doku enthüllen Überlebende und Angehörige der Opfer die nackte Wahrheit über das Drama nach der Rettung.

Untold: One Giant Upset – 21.12.2026 – Documentary

Spieler und Trainer der New York Giants erinnern sich an die schwierige Saison 2007 und den überraschenden Verlauf bis zum legendären Super-Bowl-Sieg.

Delfine: Den faszinierenden Tieren ganz nah – 28.12.2026 – Documentary

Über ein Jahrzehnt begleitet eine Meeresbiologin eine Gruppe von Delfinen im Roten Meer, um ihr Verhalten zu erforschen.

The King’s Trust – Demnächst verfügbar – Documentary

Einst gab The King’s Trust Idris Elba eine Chance. Jetzt spricht er mit König Charles III. darüber, wie die Stiftung das Leben junger Menschen verändert.

Netflix Comedy Specials

Gianmarco Soresi: God Forbid – 03.12.2026 – Standup

Von unantastbaren Gruppenchats bis hin zum Streit als Sprache der Liebe gibt Gianmarco Soresi mit ausgefallenen Einblicken sein Netflix-Debüt.

Oz Pearlman: Magic of the Mind – 22.12.2026 – Standup

In diesem interaktiven Special voller Lacher feiert der berühmte Mentalist Oz Pearlman mit einem Mix aus Mentalismus und Gedankenlesen sein Netflix-Debüt.

Netflix Live Events

Tyson Fury vs. Anthony Joshua – 11.12.2026 – Sports Non-Fiction

Die Schwergewichtsgiganten Tyson Fury und Anthony Joshua treffen in einem Megakampf aufeinander – live von „The Ring“ aus dem Principality Stadium in Cardiff, Wales.

WWE Wrestlepalooza: 2026 – 12.12.2026 – Action

Die größten WWE-Superstars wollen die Sportwelt mit epischen Wettkämpfen und unvergesslichen Momenten zum Kochen bringen.

WWE John Cena Classic – 15.12.2026 – Action

Mit dem ersten „John Cena Classic“ wird in einer Sonderausgabe von Monday Night Raw Geschichte geschrieben.

NFL Netflix Gameday: Christmas, Bills vs. Broncos – 25.12.2026 – Sports Non-Fiction

Erleben Sie Football live im Netflix-Doppelpack am NFL Gameday zu Weihnachten: Buffalo Bills vs. Denver Broncos und Green Bay Packers vs. Chicago Bears.

NFL Netflix Gameday: Christmas, Packers vs. Bears – 25.12.2026 – Sports Non-Fiction

Erleben Sie Football live im Netflix-Doppelpack am NFL Gameday zu Weihnachten: Green Bay Packers vs. Chicago Bears und Buffalo Bills vs. Denver Broncos.

Six Kings Slam: Staffel 2 – 27.12.2026 – Sports Non-Fiction

Sechs Könige, eine Krone. Die weltbesten Tennisspieler treten in Riad, Saudi-Arabien, zu einem Live Kräftemessen der Superstars gegeneinander an.

Countdown Concert 2026-2027 Starto to World – 31.12.2026 – Music Non-Fiction

Netflix Kinder- und Familienserien

Gabby’s Dollhouse: Bastel- und Backspaß für die Feiertage – 09.12.2026 – Kids

In dieser lebhaften Serie, die von „Gabby’s Dollhouse“-Star Laila Lockhart Kraner moderiert wird, stellen sich junge und talentierte Teams Feiertagsherausforderungen.

CoComelon: Unser Viertel: Staffel 8 – 14.12.2026 – Kids

Von Riesenrutschen bis zur ersten Pyjamaparty: Entdecke die Welt durch JJs neugierige Augen! Jedes Abenteuer hält neue spannende Erfahrungen mit Freund*innen und Familie bereit.

CoComelon: Unser Viertel singt: Staffel 16 – 28.12.2026 – Kids

Ob der erste Haarschnitt oder Entschuldigungen: In dieser Musikserie mit heiteren Kinderliedern lernen JJ und seine Freund*innen spielerisch mehr über das Leben.

Netflix Lizenztitel

Der Polarexpress – 01.12.2026 – Kids

Ein kleiner Junge besteigt an Heiligabend einen magischen Zug zum Nordpol und entdeckt dabei den wundervollen Zauber von Freundschaft und den Geist der Weihnacht.

Gremlins II – Die Rückkehr der kleinen Monster – 01.12.2026 – Horror

In dieser fantasievollen Fortsetzung stiftet eine neue Generation marodierender Monster in New York Chaos, wo sie einen Wolkenkratzer ins Visier nimmt.

Die Gebrüder Weihnachtsmann – 01.12.2026 – Comedy

Der friedliche Urlaub des Weihnachtsmannes endet abrupt, als sein ruppiger Störenfriedbruder mit einer Vergangenheit, der er nicht entkommen kann, am Nordpol eintrifft.

Die Meyers – Hilfe, die Familie kommt! – 01.12.2026 – Comedy

Die vier erwachsenen Kinder eines Witwers kehren zum ersten Mal seit dem Tod ihrer Mutter zu Weihnachten ins Elternhaus zurück und bringen jede Menge Drama und Probleme mit sich.

Krampus – 10.12.2026 – Horror

Wenn eine Familie ihre Weihnachtsstimmung verliert, wird sie von einem Dämon terrorisiert, der diejenigen bestraft, die dem Fest nicht die gebührende Bedeutung beimessen.

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