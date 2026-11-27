Unterhaltung
James Bond: Filme bei Amazon Prime Video verschwinden bald
Amazon besitzt zwar mittlerweile MGM und auch die Rechte an den Bond-Filmen, ist aber immer noch der Meinung, dass man sie nicht dauerhaft bei Prime Video im Abo anbieten möchte. Seit ein paar Wochen kann man sie zwar im Abo streamen, ihr findet alle 25 Bond-Filme direkt bei Prime Video, doch bald ist Schluss.
Die Bond-Filme sollten vermutlich nur den Amazon Prime Day pushen, denn sie werden ab dem 1. Dezember wieder entfernt. Über die Weihnachtstage muss man also wieder Geld dafür zahlen. Wer also nach der Ankündigung des neuen Bond ein paar Klassiker schauen wollte, der sollte am besten direkt heute damit anfangen.
mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen Quelle wählen ↗
Fehler melden 1 Kommentar
Ab 1. Dezember kommen alle Bond Filme für 60 Tage in die ZDF Mediathek (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/die-james-bond-collection-im-zdf). Das Problem ist also überschaubar und auch ohne Prime Mitgliedschaft kostenlos bzw. über die ÖR Gebühren schon bezahlt