Amazon besitzt zwar mittlerweile MGM und auch die Rechte an den Bond-Filmen, ist aber immer noch der Meinung, dass man sie nicht dauerhaft bei Prime Video im Abo anbieten möchte. Seit ein paar Wochen kann man sie zwar im Abo streamen, ihr findet alle 25 Bond-Filme direkt bei Prime Video, doch bald ist Schluss.

Die Bond-Filme sollten vermutlich nur den Amazon Prime Day pushen, denn sie werden ab dem 1. Dezember wieder entfernt. Über die Weihnachtstage muss man also wieder Geld dafür zahlen. Wer also nach der Ankündigung des neuen Bond ein paar Klassiker schauen wollte, der sollte am besten direkt heute damit anfangen.

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