Unterhaltung

Disney+ bietet zwei Jahre Preisgarantie für Abonnenten

René Hesse
Von
2 Kommentare

Disney+ garantiert Neu- und Bestandskunden bis 2029 stabile reguläre Abopreise und bietet zusätzlich vergünstigte Einstiegstarife an.

Die Preisgarantie gilt für Abonnements, die direkt von Disney abgerechnet werden. Sie schützt Kunden davor, dass ihr gewählter Tarif vor 2029 über den aktuellen regulären Verkaufspreis steigt. Auch bestehende Abonnenten profitieren davon.

Disney+ Preisgarantie: Diese Kosten sind abgesichert

Disney nennt für die Preisgarantie konkrete Obergrenzen. Diese gelten unabhängig davon, ob Kunden monatlich oder jährlich bezahlen.

Folgende reguläre Preise sind bis 2029 abgesichert:

  • Standard mit Werbung: 6,99 Euro monatlich.
  • Standard: 10,99 Euro monatlich oder 109,90 Euro jährlich.
  • Premium: 15,99 Euro monatlich oder 159,90 Euro jährlich.

Parallel dazu gibt es ein Aktionsangebot mit vergünstigten Monatspreisen ab 5,99 Euro. Die Rabatte gelten zunächst sechs Monate, anschließend werden die beim Abschluss vereinbarten regulären Preise berechnet. Eine solche bereits vereinbarte Preisänderung ist ausdrücklich von der Garantie ausgenommen.

Gut zu wissen

Wichtig ist außerdem, dass die Preisgarantie bei einer Kündigung oder einem Tarifwechsel erlischt. Zusatzoptionen wie ein weiteres Mitglied sind ebenfalls nicht geschützt. Gesetzlich vorgeschriebene Anpassungen, etwa durch Änderungen der Mehrwertsteuer, bleiben möglich.

Disney+ schränkt auch eigene Kündigungsmöglichkeiten ein

Eine interessante Besonderheit betrifft die Kündigung durch Disney selbst. Der Streamingdienst sichert zu, Abonnements zum aktuellen regulären Verkaufspreis vor 2029 nicht ordentlich zu kündigen. Das eigene Kündigungsrecht der Kunden zum Ende des jeweiligen Abrechnungszeitraums bleibt dagegen bestehen.

Auch eine Preiserhöhung über die garantierten Obergrenzen hinaus ist vor 2029 nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kunden möglich.

Damit bietet Disney+ nicht nur einen Schutz vor regulären Preiserhöhungen, sondern auch eine gewisse Vertragssicherheit. Gerade die Zusage, bestehende Abos zum regulären Preis nicht einfach ordentlich zu kündigen, ist dabei bemerkenswert.

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  1. FaceOfIngo ☀️
    sagt am

    Naja, ist das ein Versuch, Kunden zu halten, weil es kein UHD/HDR im Premium gibt und nur noch blechernes Dolby?

    Antworten
    1. René Hesse ♾️
      sagt am zu FaceOfIngo ⇡

      Davon ist auszugehen

      Antworten

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