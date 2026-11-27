Warner hat sich eine Serie der Dark-Schöpfer gesichert, die ab März 2027 exklusiv bei HBO Max zu sehen sein wird. Sie nennt sich „Sonnental“ und kommt nicht nur mit Gesichtern, die man von Dark kennt, auch der Ton der Serie ist sehr dunkel.

Doch man hat sich ein anderes Thema ausgesucht, denn es ist mehr Krimi als Fiction und als Vorlage dienen Geschichten aus „Struwwelpeter“. Ein bekanntes Buch, was viele Kinder in Deutschland mit Sicherheit sehr traumatisiert hat 😄

Der Teaser zeigt leider nicht so viel von der Serie, aber er hat doch mein Interesse geweckt und wenn da am Ende gute Bewertungen herauskommen, dann werde ich mir das definitiv anschauen. Scheint so, als ob man aber eine neue Heimat nach zwei Netflix-Serien gefunden hat, die zweite (1899) kam ja nicht ganz so gut an.

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen

Quelle wählen ↗