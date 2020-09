Nintendo Game & Watch kommt als „Super Mario Bros.“-Edition

Nintendo bringt im Zuge des 35. Jubiläums einen Game & Watch Handheld mit Thema „Super Mario Bros.“ zurück. Dabei bekam der Handheld nicht wie damals nur ein einfarbiges LCD-Display spendiert, sondern eines in Vollfarbe und auch in den Speicher wurde etwas mehr reingepackt.

Dazu sei erwähnt, dass die allererste Nintendo Handheld-Konsole Game & Watch 1980 in Japan veröffentlicht wurde.

Für mich als jemanden, der damit aufgewachsen ist dieser Handheld ein Traum! Die Website zum Handheld ist sogar schon online, das Gerät dort aber noch nicht käuflich erhältlich. Selbst einen Amazon-Link kann ich euch schon anbieten, leider ist dieser bisher auch nur dazu nützlich, um euch dort vormerken zu lassen.

Auf dem Gerät verfügbar ist dann das klassische Super Mario Bros. Spiel, wie auch die dazugehörigen Lost Levels – Super Mario Bros. 2, Ball (mit Super Mario als Figur) und eine Digitaluhr.

Ab 13. November ist der Handheld dann laut Website offiziell erhältlich. Als Preis ist uns bisher nur der US-Preis bekannt. Hier sollen 49,99 Dollar aufgerufen werden.

Ein kleiner Warnhinweis noch am Rande: Der Handheld wird wieder in “Limited Production” hergestellt. Er könnte also ähnlich wie die kleinen Classic-Konsolen recht schnell vergriffen sein.

Ich hatte eine Benachrichtigung bei Amazon eingestellt, damit ich informiert werden würde, sobald die kleine Konsole dort zum Verkauf bereitsteht.

Eine solche Meldung kam nun irrtümlicherweise auch schon bei mir an. Leider konnte man den Handheld doch nicht kaufen, allerdings war in der Meldung der Preis für Deutschland enthalten. Wir dürfen hier also wohl mit 59,99 EUR rechnen.

