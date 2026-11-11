Nintendo nennt Verkaufszahlen für Zelda: Ocarina of Time

Es hat sich bereits angedeutet, dass das Remake für Ocarina of Time sehr gut ankommt und Zelda ist ja auch grundsätzlich ein Garant für Erfolg, aber Nintendo hielt sich mit Zahlen bisher zurück. Bis heute, denn es gibt den ersten Meilenstein.

Seit dem Launch am Freitag wurden 5,2 Millionen Einheiten von Zelda: Ocarina of Time verkauft, so Nintendo. Es ist damit der erfolgreichste Start für ein Switch 2-Spiel und wer noch zuschlagen möchte, der kann es jetzt bei Amazon bestellen.

Die Switch 2 kommt übrigens auch knapp 26 Millionen Einheiten, ein Fünftel der Nutzer hat also direkt zugeschlagen, da hat sich Nintendo mit der Konsole eine sehr loyale Zielgruppe aufgebaut. Mein Fazit kommt am Wochenende, aber so viel sei gesagt, es ist für mich das beste Switch 2-Spiel bisher und macht viel Spaß.

Funfact: Die Verkaufszahl auf dem 3DS (6,4 Millionen) hat man damit schon fast erreicht und auch die N64-Version (7,6 Millionen) dürfte das Remake knacken.

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen

Quelle wählen ↗