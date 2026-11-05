Nintendo Switch 2: Die Nachfrage geht weiter zurück

Nintendo konnte im 3. Quartal 2026 (2. Quartal des Geschäftsjahres) genau 2,67 Millionen Einheiten der Switch 2 verkaufen, die Konsole kommt damit auf 26,35 Millionen verkaufte Einheiten bisher. Beeindruckende Zahlen, aber die Nachfrage geht im Vergleich zum Vorjahr weiter zurück und das sogar ziemlich deutlich.

Vor einem Jahr konnte man in diesem Zeitraum noch 4,54 Millionen Einheiten der Switch 2 verkaufen, jetzt waren es also knapp 2 Millionen weniger. Heute erscheint zwar mit dem Zelda-Remake ein Blockbuster, aber man merkt, dass die letzten Monate sonst eher bescheiden waren. Und die Switch 2 wurde auch teurer.

Hinzu kommt, dass die Gaming-Welt gerade auf GTA 6 schaut und Nintendo hat daher mit diesem Einbruch gerechnet und hält an der Prognose für 2026 fest. Die Nachfrage soll erst im kommenden Geschäftsjahr wieder steigen, dann sogar sehr deutlich. Dafür gibt es zwei Gründe: Ein neues 3D Mario und die OLED-Version.

Ich glaube mittlerweile, dass Nintendo das so einkalkuliert hat (und die Zahlen sind ja nicht schlecht, sie waren letztes Jahr einfach nur extrem gut) und sich schon auf eine neue Offensive ab Sommer 2027 vorbereitet. Man merkt aber auch, dass der Erfolg von Konsolen bei Nintendo komplett vom eigenen Lineup abhängig ist.

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