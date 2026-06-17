Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch erhalten neues Firmware-Update

Nintendo war im Bereich der Software-Updates wieder einmal sehr aktiv und hat für die Nintendo Switch 2 und die Nintendo Switch ein neues Firmware-Update veröffentlicht. Neben den üblichen Verbesserungen für die Systemstabilität gibt es für die beiden Hybrid-Konsolen auch die eine oder andere Neuerung.

Insbesondere Besitzer der Nintendo Switch erhalten durch das neue Firmware-Update ein verändertes, verbessertes Layout für den Nintendo eShop. Zudem können Videos im Bereich „News“ sowie im Nintendo eShop mit den Schultertasten vorgespult werden.

Alles in allem eher kleinere Neuerungen, was natürlich auch mit dem Alter der Konsole zusammenhängt. Und auch für die Nintendo Switch 2 gibt es einige Verbesserungen:

Nintendo Switch 2 – Version 22.5.0 Added Dutch and Russian to „Text to Speech“ languages in Accessibility.

Added Dutch and Russian as languages for “Change Speech ⇔ Text During GameChat” in Accessibility.

General system stability improvements to enhance the user’s experience. Nintendo Switch – Version 22.5.0 The Nintendo eShop layout has been redesigned – The Nintendo eShop color will now reflect the theme color if your theme in System Settings is set to Basic Dark.

User-Verification PIN can now be used to confirm when „Accessing Nintendo eShop“ and „Using Saved Payment Methods.“

Added the ability to rewind 10 seconds/advance 10 seconds with the ZL and ZR Buttons when watching a full screen video in News or Nintendo eShop.

General system stability improvements to enhance the user’s experience.

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