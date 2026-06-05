Die Nintendo Switch 2 ist jetzt ein Jahr alt

Vor exakt einem Jahr war der offizielle Marktstart der Nintendo Switch 2, der, was unüblich für eine neue Konsole ist, ohne Reviews auskam. Die Nintendo Switch 2 legte aber einen extrem guten Start hin und trat in die Fußstapfen des Vorgängers.

Diese Hochphase ist allerdings vorbei, denn die Nachfrage nach der neuen Switch ist wieder etwas eingebrochen und nach einem guten ersten Jahr geht Nintendo von einem bescheidenen zweiten Jahr aus. Das dritte Jahr der Konsole könnte dann wieder besser werden, wenn auch nicht so erfolgreich, wie die Switch 1 damals.

Für mich liegt es allerdings nicht an der Hardware, mit der bin ich, abgesehen vom Display, da darf gerne zeitnah eine OLED-Version folgen, durchaus zufrieden.

Was mir fehlt, sind mehr und vor allem bessere Spiele von Nintendo selbst. Es gibt einige Spiele, aber das neue Mario Kart ist nicht so gut wie der Vorgänger, Metroid kommt nicht an alte Medroid-Spiele heran, es fehlt ein 3D-Mario und bei Zelda gab es bisher nur optimierte Versionen von den alten und bekannten Switch-Spielen.

Es liegt am Lineup, da ist noch ganz viel Luft nach oben für mich, daher bin ich mal auf die kommende Nintendo Direct nächste Woche gespannt und hoffe, dass nicht nur das Zelda-Remake kommt, auf das ich mich sehr freue, sondern Nintendo mehr zeigt. Das erste Jahr war durchwachsen, mal schauen, wie das zweite Jahr wird.

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