Nintendo verteilt Switch-Update mit „kommender Funktion“ und Jailbreak-Fix

Nintendo hat ein neues Update für die Switch, Switch Lite, Switch OLED und Switch 2 parat, es handelt sich um Version 23.5.0. Dieses Update bringt unter anderem die üblichen „Optimierungen“ mit, die Nintendo aber immer in einem Changelog nennt.

Darüber hinaus gibt es bei der Einrichtung eine exklusive Neuerung für die Switch 2, denn man kann direkt Optionen für die Barrierefreiheit festlegen. Aber die neue Version beinhaltet auch eine Funktion, die Nintendo erst am 17. November aktiviert:

Es wurde Unterstützung für eine in Kürze verfügbare Funktion hinzugefügt, mit der Nintendo eShop-Produkte an ein Mitglied einer Nintendo-Konto-Familiengruppe verschenkt werden können.

Warum wartet Nintendo aber nicht einfach eine Woche, bis die Funktion da ist? Nun, mit Version 25.5 schließt Nintendo auch entsprechende Lücken, mit denen der jüngste Jailbreak möglich war. Das Katz-und-Maus-Spiel hat also begonnen.

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